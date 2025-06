Álex Adrover, obligado a abandonar ‘Supervivientes 2025′ tras su aparatosa lesión: “Su continuidad es imposible”

Álex Adrover en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Álex Adrover, uno de los concursantes destacados de Supervivientes 2025, se vio obligado a abandonar el programa a tan solo unas semanas de la gran final. La decisión ha sido anunciada este martes, 3 de junio, durante la última gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera, tras conocerse el alcance de la lesión que sufrió el actor el pasado domingo durante una de las pruebas del concurso.

El incidente ocurrió cuando Adrover, conocido por ser el esposo de la actriz Patricia Montero, se resbaló y cayó de manera aparatosa en el agua, lo que le provocó un fuerte dolor en la rodilla derecha. El actor tuvo que ser evacuado de inmediato de la playa para recibir atención médica urgente. Durante dos días, permaneció bajo supervisión médica y se le realizaron varias pruebas diagnósticas que resultaron cruciales para determinar su continuidad en la realidad.

La noche de este martes, se ha conocido el diagnóstico definitivo al que han llegado los médicos. En el programa, Álex apareció en pantalla notoriamente afectada, pero sereno, compartiendo cómo la lesión lo ha obligado a replantear su participación. “Sorprendentemente, con todo lo que me ha hecho el doctor, estoy sin dolor. Con eso, ya me puedo dar con un canto en los dientes”, ha afirmado.

Álex Adrover y Patricia Montero en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Sin embargo, también ha confesado sentirse con “una limitación muy grande”, aunque mantenía la esperanza de seguir adelante. “Si me tengo que lanzar de cabeza con mi equipo, me lanzo”, ha asegurado. Ha sido entonces cuando Laura Madrueño ha dado paso al equipo médico y Carlos Sobera ha sido el encargado de leer la parte oficial. “Tras el accidente sufrido el pasado domingo, Álex Adrover sufrió una luxación de la rótula derecha, que ha sido estudiada mediante rayos X y una resonancia magnética. Dichas pruebas muestran unas lesiones en la articulación que suponen el uso de un inmovilizador de rodilla durante cuatro semanas seguidas de rehabilitación y de una nueva valoración. Lo que hace imposible su continuidad en el programa”, son las palabras que ha pronunciado Sobera y que han puesto de manifiesto que el actor tendrá que abandonar Cayos Cochinos por obligación médica.

El apoyo de Patricia Montero

Con visible pesar, el presentador ha confirmado oficialmente que Álex ha puesto fin a su aventura en Supervivientes 2025. El actor, aunque devastado, aceptó la decisión de priorizar su salud. “No me queda otra que escuchar a los médicos. No quiero sufrir ningún tipo de lesión a largo plazo. Me fío plenamente de ellos y del gran trabajo que han hecho”, ha manifestaado, reconociendo su frustración ante el inesperado final de su aventura.

Durante la emisión, Patricia Montero, desde el plató, tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje cargado de ánimo y reconocimiento. “Buenas noches, mi amor. Qué bonito eres. Pase lo que pase, estamos tremendamente orgullosos de ti. Has dejado una huella de luz en este programa. Eres un maestro, una lección de humanidad, bravo. Te quiero con locura, te amo”, ha expresado emocionada, destacando el esfuerzo y la entrega de su esposo.