Toni Nadal se pronuncia sobre los supuestos excesos de Alcaraz fuera de las pistas: “El deporte requiere alta exigencia, pero no mayor que muchas otras actividades”

Carlos Alcaraz en el estreno de su documental (Europa España Sociedad)

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, se ha pronunciado en su columna de El País sobre la presunta falta de disciplina que se le critica a Carlos Alcaraz tras el lanzamiento de su documental de Netflix Carlos Alcaraz: A mi manera. En la columna, Toni asegura que en el mundo actual, hoy en día, el anhelo primordial es pasarlo bien, lo que “a veces implica desdeñar y casi detestar todo aquello que nos incomoda o que no está a nuestro gusto“.

El exentrenador, que es conocido por haberle inculcado a Nadal una disciplina extraordinaria, asegura que los “los inconvenientes y las cargas” suelen ser “más fáciles de soportar cuando uno busca la satisfacción en el proceso”. Por su parte, cree que tanto a él como a su sobrino les valió la pena el esfuerzo que dedicaron durante todos sus años trabajando juntos, a pesar de que tuvieran que “dejar a la familia en multitud de ocasiones y que debimos perdernos las navidades y otras celebraciones”, sin embargo, comparando las desventajas que conllevaba su trabajo con el beneficio obtenido, “la balanza se decanta claramente hacia lo segundo”, asegura el mallorquín.

Además, cree que no se puede catalogar de sacrificio “el no poder estar con los amigos por tener que viajar para poder competir en el Open de Australia, en Wimbledon, en Roland Garros o el US Open” pues supondría que “pecaríamos de falta de objetividad”. Tampoco cree que los grandes deportistas de élite como Alcaraz o su sobrino puedan quejarse de las condiciones de su trabajo, “el deporte de élite requiere de una gran dedicación de una alta exigencia, pero no en mayor medida que muchas otras actividades cuando se pretende hacerlo de manera excelsa. Tildar de sacrificio o gran sacrificio el tener la obligación de ir a entrenar cada mañana sobre el césped del Bernabéu o el Camp Nou, o en las del Real Club de Tenis Barcelona o el Real Murcia Club de Tenis sería un agravio comparativo, casi ofensivo, para la inmensa mayoría de los trabajadores que puntualmente acuden cada mañana a su lugar de trabajo cumpliendo horarios mucho más largos y normalmente mucho menos estimulantes”.

Las críticas al documental

Tras el lanzamiento de su documental el pasado 23 de abril, el tenista murciano se ha visto expuesto a un gran número de críticas que ponen en duda su compromiso con el tenis y sobre si tiene la disciplina necesaria para llegar a poder igualar al Big 3 que como dice en su documental, es su objetivo. El tenista Roberto Bautista afirmó que no cree que “Carlos vaya a ganar Grand Slams acostándose a las siete de la mañana”. Bautista, que ha coincidido varias veces con el murciano en el equipo de la Copa Davis, cree que “si quiere igualar los números de los tres cracks tiene que jugar 15 años a gran nivel”.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos (Reuters/Claudia Greco)

Por otra parte, Rafa Nadal ha salido en su defensa asegurando que “su documental fue abordado de manera equivocada” y no cree que refleje ni su personalidad ni su forma de vivir su carrera.

Alcaraz en Roland Garros

Ajeno al ruido y a las críticas, el murciano sigue avanzando con paso firme en Roland Garros y ya está entre los ocho mejores tras derrotar al norteamericano Ben Shelton (7-6, 6-3, 4-6, 6-4). Jugará los cuartos de final mañana martes frente al estadounidense Tommy Paul a quien se ha enfrentado en seis ocasiones y ha derrotado cuatro de ellas, las últimas tres de manera consecutiva.