Miles de personas vuelven a la calle en Galicia para rechazar las plantas de celulosa: “Ni Ence ni Altri garantizan un buen futuro”

Manifestación contra Ence y Altri en Pontevedra. (Beatriz Ciscar / Europa Press)

Miles de personas han expresado este domingo en Pontevedra su rechazo tanto a la permanencia de la productora de celulosa Ence como a la planta que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). La marcha, donde los manifestantes entonaron cánticos como ‘fuera de la Ría esa porquería’ o ‘la Ría es nuestra y no es para la celulosa’, comenzó sobre las 12.00 horas simultáneamente en las alamedas de Pontevedra y Marín y finalizó delante de la fábrica de Ence, en Lourizán, donde se leyó un manifiesto para remarcar la lucha contra un “modelo de industrialización irracional, que prima los intereses de unos pocos” frente a la “defensa del medio, de la tierra, de la economía y de la salud de las personas”.

“Lo que queremos es echar a las productoras de celulosa del país. Ence, que lleva instalada instalada en España desde el franquismo -1957-, nos ha demostrado en todos estos años que no es un buen negocio y que no garantiza a la ciudadanía un buen futuro y, por lo tanto, nos oponemos tajantemente a que ahora se instale la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei”, dice a Infobae España Patricia Villarino, miembro de la plataforma Ulloa Viva, que integra varias asociaciones contrarias a este proyecto, que cuenta con el respaldo la Xunta de Galicia que dirige el popular Alfonso Rueda. “El Ejecutivo autonómico tiene a todo un pueblo que le está pidiendo que recapacite porque no vamos a aceptar una nueva celulosa y vamos a seguir luchando para que la de Ence salga de la ría de Pontevedra”, asegura la activista.

Durante la lectura del manifiesto, los manifestantes también indicaron que la “amplía experiencia judicial” de Pontevedra en la lucha contra la fábrica de Ence servirá para “hacerle frente” a ambos proyectos industriales, según recoge Europa Press. En esta ocasión, además, la marcha “adquirió un significado especial” al ser convocada por primera de forma coordinada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, la Plataforma A Ulloa Viva y la Plataforma en Densa da Ría de Pontevedra.

Decenas de manifestantes durante la protesta en Pontevedra. (Beatriz Ciscar / Europa Press)

Admiten a trámite el recurso del Ayuntamiento de Pontevedra contra la prórroga de Ence

Asimismo, recordaron que, en los últimos días, el Tribunal Constitucional, admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra contra la sentencia del Supremo que avala la legalidad de la prórroga otorgada a Ence para que permanezca en Lourizán hasta 2073, pues la justicia considera que “podría afectar a un derecho fundamental”. Una decisión que, según los convocantes, podría llevar a la revisión de la sentencia y “abrir una puerta” a la nulidad de la prórroga.

Por su parte, Alfredo Otero, en representación de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, ha asegurado que lo que quieren son unas rías “sanas y productivas”. “Ninguna empresa por mucho beneplácito político que tenga de la Xunta merece arruinar un río como el Ulla y un paraíso como la ría de Arousa”, ha argumentado.

A pesar de que el pasado mes de abril el Gobierno central confirmó que Altri no recibirá los 30 millones de euros millones que había solicitado dentro de la convocatoria de fondos europeos para la descarbonización, debido al riesgo del proyecto “para la población, la naturaleza y la vida misma“, la empresa, lejos de echarse atrás, aseguró que buscaría “otras vías de financiación pública” para convertirlo en realidad.

Manifestantes sostienen una pancarta de rechazo contra Altri. (Plataforma Ulloa Viva)

46 millones de litros de agua al día

Los convocantes recuerdan asimismo que la fábrica que se instalaría en Palas de Rei prevé producir cerca de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibra lyocell al año, además de biomasa y yeso, para lo que la compañía lusa necesitaría extraer 46 millones de litros de agua diarios de la presa de Portodemouros sobre el río Ulla, según denuncian las organizaciones. De esos 46 millones de litros de agua, que equivalen al consumo de toda la provincia de Lugo, Altri “devolvería 30 millones de litros de agua tratada con sus químicos y a una temperatura de 27 grados centígrados”.

Las plataformas también advierten del peligro que la planta supondría para el marisqueo en la ría de Arousa y para los municipios de la zona por los que discurre el Camino de Santiago. De esta forma, tres espacios de la Red Natura 2000 se verían afectados (ZEC Serra do Careón, ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza y ZEC Sobreirais do Arnego), e incluso el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, aseguran.

(Con información de Europa Press)