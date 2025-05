‘Supervivientes 2025′: Carmen Alcayde se despide de Honduras, un inesperado cambio y cuatro nuevos nominados

Carmen Alcayde y Montoya en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

La noche de este jueves, 29 de mayo, Supervivientes 2025 vivió una gala marcada por momentos de alta emoción, tensiones y un giro que promete cambiar el rumbo del concurso. Carmen Alcayde, una de las concursantes más polémicas y carismáticas, fue expulsada en un duelo ajustado contra Montoya, con quien había formado parte de un trío junto a Anita Williams. La tensión de la inminente salida de uno de los dos dividió al público como nunca antes. Sin embargo, uno de ellos tuvo que decir adiós a Honduras.

Tras conocer la decisión de la audiencia, Alcayde, visiblemente afectada, expresó entre lágrimas su gratitud y emociones hacia los participantes que compartieron su aventura. “Gracias a cada uno de vosotros por todo lo que habéis aportado a mi experiencia, que ha sido muchísimo. Anita, eres una mujer increíble. Montoya, has sido mi concurso, has sido mi vida. Tú has confiado en mí y gracias a ti me lo he creído. Te quiero muchísimo”, afirmó la presentadora de televisión, poniendo fin a las diferencias que había tenido con algunos de sus compañeros.

Otros de los grandes momentos que marcaron la gala de este jueves ha sido la noticia que dio Jorge Javier Vázquez, quien detuvo la emisión para anunciar un giro inesperado que cambiará la dinámica del reality. “Este domingo habrá una expulsión sorpresa”, adelantó el de Badalona, añadiendo que los concursantes no tienen idea de que uno de los nominados abandonará la isla en pocos días. “Cada voto cuenta más que nunca”, subrayó, dejando entrever que la competencia se intensificará en la recta final.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Las tensiones entre Makoke y Alcayde

La despedida de Alcayde no fue el único momento destacado de la noche. Su conflicto con Makoke continuó elevando la tensión. Antes de abandonar la palapa, Alcayde justificó muchas de sus acciones durante el concurso como parte de su “papel televisivo”, un comentario que despertó la furia de Makoke. “¡Carmen, de verdad tienes que callarte un poquito la boca! Yo trabajo en la tele y no hago eso”, exclamó la modelo, acusándola de jugar “un juego muy sucio”. Alcayde, por su parte, calificó a Makoke de “falsa”, lo que desencadenó un acalorado intercambio que se robó gran parte de la atención del programa.

Anita, quien hasta entonces había sido cercana a Carmen, decidió intervenir, pero terminó visiblemente afectada, lo que la llevó a abandonar temporalmente la palapa en medio de lágrimas. “Si para ti (Carmen) es una hermana, para mí también”, le dijo Montoya, tratando de consolarla. La decepción hacia Alcayde era evidente en ambos, quienes reprochaban su actitud durante la recta final del concurso.

Carmen Alcayde y Makoke en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Cuatro nuevos nominados

Mientras tanto, en el ámbito competitivo, Pelayo se aseguró una semana de inmunidad tras ganar la prueba de líder, aunque sin lograr completar el reto por completo. Su victoria le otorgó no solo tranquilidad, sino también la responsabilidad de nominar a un compañero. “Voy a nominar, por descarte, a Álex”, explicó Pelayo, destacando que la decisión fue muy difícil debido a los lazos que había desarrollado con todos. “Perdóname, chico”, añadió al justificar su elección.

Los nominados que se encuentran en la cuerda floja esta semana son Damián, Anita, Montoya y Álex. La tensión en la isla no cesa, especialmente con las nuevas dinámicas que se van introduciendo y la inminente expulsión sorpresa que redefine constantemente las estrategias de los participantes. Con la final acercándose, cada movimiento y voto se convierten en piezas decisivas en el puzle de este reality.