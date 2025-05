Es sencillo, pero poca gente lo pone en práctica: el consejo de una psicóloga para “decirte a ti mismo que eres importante”

El consejo de una psicóloga para "decirte a ti mismo que eres importante" (@psicologamartabarranco)

La psicóloga Marta Barranco ha compartido recientemente en sus redes sociales una reflexión que ha captado la atención de sus más de 100.000 seguidores en Instagram y TikTok. Conocida por su trabajo en consulta y por su labor divulgativa sobre bienestar emocional y relaciones personales, la terapeuta ha puesto el foco esta vez en un ámbito muchas veces descuidado: la amistad.

Alejándose por un momento de los temas sentimentales habituales, Barranco ha centrado su último análisis en cómo se gestionan los conflictos entre amigos. Lo ha hecho a través de un ejemplo “visto en consulta”, una situación aparentemente trivial pero que revela patrones profundos de comportamiento emocional.

Comunicar los sentimientos es importante

Marta pone en situación: “Tenía un cumpleaños de una amiga y había que comprarle un regalo. Y una amiga suya le dijo ‘no te preocupes, yo me encargo, ya lo hago yo’. Y ella le dijo ‘genial’ porque tenía la semana llena de cosas y no le venía nada bien”, relataba en uno de sus vídeos. “A los tres días me escribe, ‘oye, que es que al final no voy a poder comprar el regalo. A ver si te puedes encargar tú, porfa, porque es que no me da tiempo’. Total, que me hice yo cargo de comprarle regalo.”, continuaba Barranco. La protagonista, según explicaba, se pasó la semana enfadada: estaba hasta arriba de trabajo y desde el principio había dejado claro que no podía hacerse cargo del regalo. Aun así, terminó ocupándose del asunto.

Un joven sonriente recibe los aplausos y el apoyo genuino de sus amigos en un momento de celebración y reconocimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto no se resolvió con una conversación sincera, sino con silencio. “Después de eso he visto a mi amiga y yo estaba enfadada, pero luego he pensado: ‘no es tan importante, no le voy a decir nada, porque si no se va a enfadar conmigo y entonces se va a alejar y vamos a dejar básicamente de ser amigas. Entonces no me merece la pena el conflicto’”, contaba la psicóloga, trasladando el relato que había escuchado en consulta.

Para Barranco, este tipo de dinámicas tienen un coste emocional más alto de lo que parece. “¿Sabes qué pasa? Que con esto que tú estás haciendo, lo que te estás contando a ti es que lo que tú sientes básicamente no es importante. Porque claro, es más importante cómo la otra persona se lo pueda tomar o si deja o no de ser tu amiga que cómo a ti te ha hecho sentir lo que ha hecho”, explicaba en el mismo vídeo. Pero no es así.

El gesto de no hablar por evitar una reacción negativa en la otra persona puede terminar erosionando la autoestima. “El simple hecho de comunicar ‘oye, me ha sentado bastante mal’, esto es una forma de devolverte a ti misma: ‘joé, lo que siento es importante’. Así que cuidado, porque muchas veces nos metemos en el ‘no es tan importante’ y hacemos como si nada, y con eso lo que nos estamos devolviendo es ‘no soy tan importante’”, concluía la experta.

La reflexión, sencilla pero directa, plantea una idea que no suele enseñarse en los vínculos afectivos: expresar el malestar no es sinónimo de conflicto, sino una forma de respeto hacia uno mismo. Y aunque no siempre se diga en voz alta, cada vez que se silencia lo que duele por miedo a perder a alguien, también se corre el riesgo de perderse un poco a uno mismo.