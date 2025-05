Un soltero le confiesa a su cita de ‘First Dates’ el lugar donde se ha hecho un piercing, pero ella se niega a verlo: “Me equivoqué de tamaño de aguja y está torcido”

Alba y David durante su cita de 'First Dates' (Montaje Infobae, Cuatro)

Alba ha sido la primera en llegar al restaurante. Con 41 años y desde Barcelona, la mujer es clara y busca a alguien “que sea divertido, abierto y alocado”, porque necesita a alguien que le pueda seguir el ritmo. Ella se define como una persona “extrovertida, divertida y de barrio" y... “un poco loca”. Le gusta salir con sus amigas cualquier fin de semana para vivir aventuras, pero cuando se trata de amor “no soy capaz de fiarme de nadie”, lo que hace que le cueste encontrar a alguien con quien tener una relación.

Por su parte, David, que vive muy cerca de Alba, en Villanova i Geltru, y tiene 54 años, busca un perfil muy similar al de su cita: “Me gustan con personalidad, una tía. No me gustan las sumisas, me gusta un igual por igual”, por lo que tienen altas probabilidades de congeniar a la perfección. Sin embargo, físicamente han tenido un pequeño desencuentro: “No es de mi agrado, no es en lo que me fijaría normalmente”, ha dicho ella. Mientras que él se ha referido al peso de ella, “pero no pasa nada porque las curvys también me gustan”.

Alba al descubrir dónde tiene su cita el piercing: “¡No quiero verlo!”

Alba y David durante su cita de 'First Dates' (Cuatro)

A pesar de no haber cumplido todas las expectativas físicas del otro, los solteros han tenido una cita llena de risas y una conversación fluida. Nada más comenzar la velada, ambos se han presentado y han hablado de sus trabajos, ella trabaja en “una agencia de seguro, en asistencia de carretera”; mientras David tiene el título de “enfermería”. No obstante, lo que ha conducido la charla ha sido su comentario sobre el curso que se sacó en Roma y que le permite hacer piercings.

Alba le ha comentado que tiene uno en el pezón, pero lo que le ha parecido lo más “top” de su acompañante ha sido que él tuviera uno en cada pezón, además de en el escroto. “Me hice uno en el escroto, torcido además”, le ha comentado. Pero le ha explicado que “me equivoqué de tamaño de aguja y me lo tuve que hacer otra vez más abajo”. Este relato le ha sacado más de una risa a Alba, quien le ha respondido a modo de broma que está “suspendido”. Y aunque él le ha asegurado que “queda muy bien”, ella ha comentado entre risas: “¡No quiero verlo!”.

Más adelante, los solteros han jugado a las cartas del amor y han revelado “lo más salvaje que has hecho”. La primera en responder ha sido Alba, quien ha aclarado que su experiencia “no es sexual”, pero sí “demasiado salvaje”. La barcelonesa ha narrado una de sus peores citas, porque después de comer sushi con un chico tuvieron que ir corriendo a su casa porque “me cagaba encima”. El desenlace fue un poco vergonzoso para ella porque “cuando estábamos en el ascensor no pude aguantar más”.

A continuación, David ha relatado un malentendido que tuvo con una italiana. Y es que cuando se encontraba en pleno acto sexual, la mujer le gritaba “escópame”. Él pensaba que ella quería que la escupiera, así que “me pasé toda la noche” haciéndolo. Sin embargo, llegó un momento en el que ella le aclaró: “Decía ‘fóllame’”. La anédota ha hecho más que reír a su acompañante, quien, a pesar de no sentir “un feeling físico”, opina que " tiene conversación y es muy majo y muy divertido".

“La gente se cansa rápido y a mi me cuesta”

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Sin duda, la cena entre Alaba y David no ha sido ajena a la risa y a la diversión y después de romper el hielo con las anécdotas más icónicas han entrado en una conversación más seria. David le ha preguntado a su acompañante qué está buscando actualmente. La catalana le ha respondido entre risas “lo que haya”, pero seguidamente ha afirmado: “Lo ideal sería una persona en la que confiar y compartir mi vida. Es muy complicado porque la gente se cansa rápido y a mí me cuesta complicado confiar”.

Ante la desconfianza que tiene la de 41 años en sus parejas, el de Villanova le ha preguntado “¿qué es lo que no podrías soportar?“. Ella ha sido clara y no le interesan los hombres con ”mente cerrada o de derechas", lo que ha dado pie a preguntarle por su ideología. Pero el de 54 años le ha confesado que es “apolítico” y que realmente, “no sé lo que significa de derechas”, algo que le ha parecido perfecto a Alba.

Tras pagar la cena a medias, los dos han coincido a la hora de tomar una decisión. Y es que, el tiempo entre risas y anécdotas graciosas ha hecho que los solteros quieran volver a verse. “Ha sido entretenido, guay y natural”, ha dicho ella; mientras él ha añadido: “Me he reído un montón”. Por lo que ahora los de Barcelona podrán quedar “para ir a tomar algo y conocernos mejor y ver como fluye”.