Un soltero de ‘First Dates’ le regala unos huevos de sus gallinas a su cita: “Mis gallinas no tienen nombre, porque cada vez que les pongo uno se me mueren”

Izumi y Andrea en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

La popularidad del programa First Dates no solo radica en sus entrañables historias de amor y desamor, sino también en los curiosos encuentros que tienen lugar en cada episodio. Una de las anécdotas más recientes ha capturado la atención de muchos. Izumi se presentó en el restaurante con una peculiar ofrenda. El joven, nacido en España, pero de madre japonesa, compartió con Carlos Sobera, el presentador del programa, su certeza de que pocos recuerdan su nombre. Una singularidad que, según él, le ha acompañado toda su vida.

Izumi reveló además su afición por regalar huevos, cortesía de sus cuatro gallinas, entre las que destaca una americana: “Nigiri”. Sin embargo, lo que no sabía es que su acompañante también tenía gallinas. Pero, las suyas no cuentan con un apodo, porque “cada vez que les pongo nombre se me mueren”. Andrea, la destinataria de tan original presente, es cualquier cosa menos convencional. Trabaja en la ONCE y profesa un amor profundo por los animales del campo, sobre todo de las “cabras”. Al ver la cesta de huevos, expresó su entusiasmo y agradecimiento: “Me ha parecido genial que mi cita me haya traído una cestita de huevos”.

Izumi y Andrea en su cita de First Dates (Cuatro)

El encuentro entre Izumi y Andrea fluyó con naturalidad, en parte gracias a su amor compartido por los animales. Andrea recordó su infancia rodeada de mascotas exóticas, incluyendo una ratita doméstica que calificó como uno de los animales más malinterpretados. “Son superlimpias, sociables… cómo las gallinas, que son muy limpias”, añadió el de 28 años, secundando las palabras de su cita.

A medida que avanzaba la conversación, Andrea confesó su sueño de vivir en una casa campestre con una cabra, una ambición que encontró eco en los anhelos del soltero. Compartían sueños y también impresiones, ya que aunque Andrea se encontraba sorprendida por el origen asiático de su compañero, comentó: “he visto asiáticos mucho más feos, me ha parecido guapo”. La velada trajo momentos de revelación y complicidad. Izumi, que trabaja como azafato de vuelo a sus 28 años, confesó que imaginó a Andrea más mayor, pero ella, con sus 23 años, le sorprendió por su madurez tras haber estado trabajando desde los 17 años.

Una revelación que capturó tanto a Izumi como a los espectadores fue la sinceridad de Andrea al hablar de su experiencia personal. Confesó ser virgen no por falta de oportunidades, sino por no haber encontrado a la persona ideal. Declarándose lectora asidua de literatura erótica, reveló que su conocimiento es teórico, aun sin explorar el erotismo asiático, región que Izumi afirmó tener “una parte de perversión japonesa”.

Al avanzar la noche, la pareja se retiró al reservado, y lo que podría haber sido un baile tradicional, como una sevillana, fue reemplazado por otra actividad más acorde con sus preferencias. Andrea fue clara en su falta de interés por las danzas: “no me había imaginado acabar la cita bailando una sevillana con un chino, no”. La complicidad selló su momento final en el programa. Un beso inesperado surgió, cuando al abrir un pergamino, ambos se vieron obligados a compartir un momento de cercanía. Andrea, algo tímida, optó por dar un piquito, a lo que Izumi complacido exclamó: “misión cumplida”.

En la decisión final, la memoria de Andrea fue puesta a prueba. El soltero, con humor, le preguntó si recordaba su nombre, una interrogante que produjo risas al no saber qué responder. A pesar de esto, la cita fue exitosa para ambos, motivando a Izumi a expresar su deseo de tener una segunda cita. Andrea, de igual manera, se mostró emocionada ante la posibilidad de conocerle aún más.