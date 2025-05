Los 5 beneficios del aceite de oliva para la salud, según un cardiólogo: “Esto no es una moda, es prevención cardiovascular”

El cardiólogo Aurelio Rojas explica los principales beneficios demostrados del aceite de oliva virgen extra

Para salsas, aliños, para freír o simplemente engrasar la sartén, los españoles han acudido siempre al aceite de oliva, a diferencia de los vecinos del norte. El apodado ‘oro líquido’ está presente en un sinfín de preparaciones gastronómicas de la cocina nacional. Fueron los fenicios quienes introdujeron hace unos 3.000 años los primeros olivos en la península Ibérica y, desde entonces, supone un aspecto esencial de la cultura española.

No solo supone un producto versátil en la elaboración de platos, sino que tiene múltiples beneficios para la salud. Así lo defiende Aurelio Rojas, cardiólogo español conocido por su trabajo de divulgación sanitaria en redes sociales. "Esto no es una moda: es prevención cardiovascular, cerebral e intestinal basada en evidencia“, afirma el médico en un reciente vídeo publicado en la red social Instagram.

Según cuenta, Rojas toma “una cucharadita de aceite de oliva virgen extra todos los días” y “no es por la moda ni porque esté buenísimo”, sino por todos los beneficios que reporta en la salud. En los últimos años, una gran variedad de estudios han demostrado los dones que aporta el aceite de oliva a la mente, al cerebro, al intestino y al corazón.

Reduce el riesgo de demencia

Tal y como menciona Rojas, “un estudio reciente de la Universidad de Harvard ha demostrado que quienes toman aceite de oliva virgen extra cada día tienen un 28% menos riesgo de demencia”.

Se trata de una investigación publicada en 2024 en la Journal of the American Medical Association (JAMA), a partir de la observación de más de 90.000 adultos durante 28 años. Según los autores, “el consumo de más de 7 gramos diarios se asocia con un 28% menos de riesgo de muerte relacionada con la demencia en comparación con no consumir o un consumo ocasional de aceite de oliva, indiferentemente de la calidad de la dieta”.

Menor riesgo de infarto o ictus

“Y no solo eso, el estudio PREDIMED encontró que reduce un 30% el riesgo de infarto o ictus. Sin dietas milagro y solo añadiendo aceite de oliva”, afirma Rojas. Se trata de un estudio español sobre los beneficios de la dieta mediterránea elaborado en 2013 y publicado en The New England Journal of Medicine, entre los que se encuentra la reducción de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular en un 30%.

No es la única investigación que obtuvo tales resultados. Un estudio publicado por The Lancet en 2022 evidenció que la dieta mediterránea prevenía accidentes cardiovasculares mejor que las dietas bajas en grasas. Los autores destacaron especialmente el papel del aceite de oliva, capaz de reducir un 27% el riesgo de sufrir un infarto, con efectos más beneficiosos en hombres (32%).

Beneficios en el intestino

“Además, ayuda a bajar el colesterol malo, a cuidar el intestino y a reducir la inflamación como el mejor antiinflamatorio natural", añade el cardiólogo. Recientes estudios, como el elaborado por la Universidad de Jaén, han demostrado que el consumo de aceite de oliva virgen extra causa un cambio en la flora bacteriana intestinal que se relaciona con la prevención del cáncer colorrectal.

Incluso, algunas investigaciones lo relacionan con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y la artritis. Un estudio publicado en el Journal of Health, Population and Nutrition concluyó que existen evidencias que sugieren una asociación entre el consumo de aceite de oliva con un mejor riesgo de diabetes, especialmente cuando se consumen entre 10 y 20 gramos diarios. A su vez, la revista Nature publicó recientemente un estudio que relacionó la dieta mediterránea con un mejor riesgo de desarrollar artritis reumatoide.