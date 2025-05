Gana 75 millones de euros en la lotería, pero tres meses después se niegan a entregarle el dinero: “Lo que están haciendo es ilegal”

Una mujer gana la lotería. (Adobe Stock)

Una mujer de Texas ganó un premio mayor de lotería valorado en 83,5 millones de dólares (aproximadamente 75 millones de euros) en febrero de 2025, pero tres meses después aún no ha recibido el pago. La Comisión de Lotería de Texas se ha negado a entregarle el premio alegando que el boleto ganador fue comprado a través de un servicio de mensajería, algo que la autoridad estatal considera ilegal, lo que ha llevado a la ganadora a presentar una demanda judicial por esta negativa.

La mujer, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, adquirió el boleto mediante Jackpocket, una aplicación que permite a los usuarios comprar billetes de lotería oficiales a través del teléfono móvil. Jackpocket es una subsidiaria de DraftKings, una empresa de apuestas deportivas que también posee una tienda física de lotería en Austin, llamada Winner’s Corner, donde se validó el boleto ganador. El caso ha generado tanta polémica que, según cuenta People, ha alcanzado la atención del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del vicegobernador Dan Patrick, quienes han solicitado investigaciones y revisiones de la normativa aplicable.

Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Travis, la Comisión de Lotería de Texas reconoció formalmente que la demandante era la portadora legítima del boleto ganador del sorteo de Lotto Texas del 17 de febrero. “Simplemente están obstruyendo al ganador, dando largas al asunto y sin ser responsables ni actuar con integridad. De hecho, lo que están haciendo es ilegal”. apuntaba la denuncia. La mujer presentó su boleto a la comisión el 18 de marzo, y esta confirmó que, según la legislación estatal, era la ganadora indiscutible del premio mayor. Sin embargo, a pesar de esta validación, la Comisión se negó a entregarle el dinero, en una decisión que la denunciante califica de ilegal.

La controversia radica en que la Comisión de Lotería sostiene que los servicios de mensajería para comprar billetes de lotería no están permitidos por la ley texana. En particular, el entonces director ejecutivo de la Comisión, Ryan Mindell, declaró en febrero que estos servicios no cumplían con la normativa y anunció la intención de enmendar las reglas para prohibirlos explícitamente en el futuro. Sin embargo, la demanda señala que la Comisión no puede cambiar las reglas después de que el sorteo haya tenido lugar, por lo que no puede invalidar el premio de la ganadora basándose en esta modificación normativa posterior.

El vicegobernador Dan Patrick visitó la tienda Winner’s Corner, donde se validó el boleto, y en un video publicado en la red social X (antes Twitter) mostró una entrevista con un empleado que se identificó como gerente. El empleado confirmó que el boleto ganador fue comprado mediante un mensajero, lo que, según Patrick, pone en duda la integridad del proceso y genera desconfianza entre los participantes. “Para que la gente confíe en la lotería, debemos asegurarnos de que nadie tenga ventaja”, afirmó Patrick. La tienda cuenta con numerosas terminales de lotería, y el uso de intermediarios para la compra de boletos podría alterar las condiciones del sorteo, argumentan los responsables políticos.

Investigan si se han vendido boletos irregulares

El gobernador Abbott solicitó a los cuerpos policiales que investigaran las circunstancias de este y otros premios recientes de la lotería estatal, debido a las sospechas de irregularidades en la compra de billetes. En el centro de la polémica está la aplicación Jackpocket, que desde hace años permite a miles de texanos participar legalmente en la lotería estatal mediante sus teléfonos móviles. La demanda insiste en que el uso de esta aplicación es legal y que la negativa a pagar el premio a la mujer representa una acción injustificada y contraria a la ley.

La abogada que representa a la demandante declaró que “no debería ser necesario demandar para cobrar cuando se gana la lotería”, y agregó que la Comisión de Lotería ha actuado sin integridad ni responsabilidad al negarse a pagar un premio reconocido formalmente. La mujer ha tenido que recurrir al sistema judicial para reclamar lo que le corresponde legítimamente.

Una máquina de la Lotería de Texas en Fuel City en Dallas, el 26 de febrero del 2025. (AP foto/LM Otero)

Este caso abre un debate sobre la regulación de los servicios de mensajería para compra de boletos de lotería en Texas y pone en evidencia las dificultades que surgen con la integración de nuevas tecnologías en juegos de azar estatales tradicionales. Mientras tanto, la ganadora permanece en espera de recibir su premio, valorado en más de 75 millones de euros, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales para reclamarlo.

La situación ha generado preocupación entre otros jugadores que utilizan aplicaciones similares y que podrían enfrentar restricciones o complicaciones en el futuro. El desenlace del litigio marcará un precedente importante en la regulación y legalidad de estas plataformas en Texas y posiblemente en otros estados.

La demanda sigue su curso

La demanda contra Sergio Rey, subdirector ejecutivo interino de la Comisión de Lotería, continúa su curso en el Tribunal de Distrito del Condado de Travis. La resolución judicial determinará si la Comisión está obligada a entregar el premio bajo la legislación vigente y si puede prohibir retroactivamente el uso de servicios de mensajería para la compra de boletos.

Este caso ha sido reportado por la revista People y ha recibido amplia cobertura en medios locales como el Austin American-Statesman y en cadenas afiliadas a NBC y CBS, poniendo en el foco una polémica que combina tecnología, legalidad y la expectativa de millones de jugadores en Texas