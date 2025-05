Así será la boda de Patricia Cadaval, hija de César Cadaval de ‘Los Morancos’: finca familiar, invitados VIP y el vestido de novia

Patricia Cadaval y su novio, Pablo, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/patriciacadaval)

Quedan apenas unas horas para que Sevilla viva uno de los eventos de la temporada, la boda de Patricia Cadaval y Pablo Cacace. Si bien por su nombre es posible que algunas personas no les conozcan, todo se vuelve más sencillo al desvelar que ella es la hija de César Cadaval, mitad del dúo humorístico de Los Morancos.

Patricia es la hija pequeña del cómico y de Patricia Rodríguez, que también son padres de Alfonso, César y Marta, y su boda se va a celebrar en la misma iglesia en la que Marta se dio el ‘sí, quiero’ hace casi una década, la de San Bartolomé, ubicada en el pueblo de El Real de la Jara.

Finalizada la ceremonia religiosa, que está programada para las 12:30 horas, los recién casados y sus invitados se desplazarán hasta la finca Navarredonda, propiedad de la familia de la novia. También está situada en El Real de Jara y es todo un refugio familiar, pues se conoce que el clan de los Cadaval suele asistir con frecuencia. En esta ocasión será el escenario de este día tan romántico.

Patricia Cadaval y su novio, Pablo, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/patriciacadaval)

Patricia, que es periodista de profesión y trabaja como reportera, llevará un vestido de Cherubina, una de las favoritas de las famosa, tal y como confirmó ella misma en sus redes sociales. La pieza es un regalo de su tío Jorge, tal y como confirma Look, de OkDiario. “Mi vestido puede sorprender a mucha gente, pero porque es muy creo que es muy normal y yo me considero sencilla. No creo que vaya a sorprender ni a muy bien ni a muy mal, creo que no me van a ver disfrazada”, ha afirmado la novia a la publicación.

Si bien la pareja está muy involucrada en todos los detalles, han confiado en la empresa La Madrina Weddings, de Alejandra Lacida, para que todo sea perfecto en su día grande.

Pedida en verano

Fue el pasado mes de agosto cuando Patricia desveló a sus seguidores que se casaba. Lo hizo con una fotografía en la que aparecía con Pablo y en la que derrochaban naturalidad. “En una gasolinera de carretera de camino a Madrid os informo que este señor tan guapo me pidió hace unos días en Zahara de los Atunes que nos casemos. Y le he dicho que sí”, contó en aquel momento, mostrando su anillo.

De las primeras en reaccionar fue Victoria Federica, que con un “qué ilusión” felicitó a su amiga. De hecho, se espera que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar sea una de las invitadas.

Patricia Cadaval y su novio, Pablo, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/patriciacadaval)

Si bien habrá que esperar al sábado para conocer la lista completa de VIP que acudirán al enlace, también se cuenta con la presencia de Francisco Rivera y Lourdes Montes, grandes amigos de la familia Cadaval.