Las razones por las que dejar la llave en la cerradura por la noche no es una buena idea

Una puerta con las llaves puestas (Freepik)

Muchas personas adoptan el hábito de dejar la llave en la cerradura interior después de cerrar la puerta principal por la noche. Este gesto, repetido por costumbre o como una forma de sentirse más seguros frente a posibles intrusos, puede parecer una medida sensata. Sin embargo, esta práctica no solo es ineficaz frente a ciertos métodos de robo, sino que también puede agravar una situación en caso de emergencia.

Una falsa sensación de seguridad frente a los robos

Una de las razones más frecuentes para dejar la llave en la cerradura es la creencia de que así se bloquea cualquier intento de abrir la puerta desde fuera. No obstante, los profesionales del robo manejan técnicas que neutralizan esta supuesta barrera sin mayores dificultades.

El bumping, por ejemplo, consiste en introducir una llave especialmente preparada en la cerradura y golpearla para hacer saltar los pistones del cilindro. Este método no se ve obstaculizado por la presencia de una llave en el lado interior si la cerradura no es de alta seguridad. Otra técnica frecuente es la rotura del cilindro, que se efectúa rápidamente con herramientas básicas si este no cuenta con refuerzos específicos.

Además, en viviendas con ventanas cerca de la puerta, un ladrón puede romper el cristal, introducir la mano y girar la llave desde el interior. En este caso, dejar la llave colocada facilita la entrada y elimina la necesidad de usar herramientas más ruidosas o visibles.

Riesgos en situaciones de emergencia

Más allá del peligro de robo, el principal riesgo de esta práctica se manifiesta cuando ocurre una emergencia dentro del hogar. Si un ocupante sufre una caída, un desmayo o cualquier situación que requiera asistencia urgente, dejar la llave en la cerradura puede obstaculizar la entrada de los servicios de emergencia.

En estos casos, aunque alguien tenga una copia de la llave, no podrá acceder si hay una ya insertada en el otro lado. Esto puede obligar a los bomberos o al personal médico a derribar la puerta, retrasando la intervención y exponiendo a los ocupantes a consecuencias graves. También se generan daños materiales que podrían haberse evitado con un simple cambio de hábito.

Un caso común, aunque menos grave, es cuando una persona se cierra accidentalmente la puerta con la llave dentro. Si esta quedó en la cerradura interior, el uso de un duplicado desde el exterior no es posible. Esto suele implicar la contratación de un cerrajero, con el coste económico que eso conlleva.

Una puerta con las llaves puestas (Freepik)

Hábitos sencillos para mejorar la seguridad

En lugar de confiar en una práctica que genera más problemas que soluciones, existen medidas simples que permiten proteger el hogar de manera más eficaz. La primera es retirar siempre la llave de la cerradura después de cerrar con llave, y guardarla en un lugar accesible pero fuera de la vista, como un cajón cercano.

También es recomendable no dejar las llaves del coche cerca de la entrada. Esta precaución reduce el riesgo de robo mediante métodos electrónicos como el “mouse jacking”, en los que los delincuentes captan la señal de la llave para acceder al vehículo.

Otra medida útil es reforzar la puerta principal con elementos adicionales como barras de seguridad, cerraduras auxiliares o entrebâilleurs. Estos mecanismos no sólo disuaden, sino que también retrasan posibles intrusiones, dando tiempo para actuar o alertar a las autoridades.

Asimismo, evitar signos visibles de ausencia en el domicilio contribuye a la prevención. Programar el encendido de luces o impedir la acumulación de correspondencia ayuda a simular presencia, una táctica disuasoria que muchos expertos recomiendan.

Por último, es clave no dejar herramientas al alcance en jardines o patios. Elementos como escaleras, destornilladores o pinzas pueden convertirse en recursos utilizados por los intrusos para acceder a la vivienda. También conviene cerrar bien las ventanas, incluso en pisos altos, ya que muchas veces son puntos vulnerables por donde se produce el acceso.