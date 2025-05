Un soltero de Barcelona de ‘First Dates’ horroriza a su cita con su confesión sexual: “A mí eso me da un asco...”

Miquel y Clara en 'First Dates'. (Cuatro)

Las citas continúan en First Dates, donde cada noche acuden nuevos solteros para aventurarse y descubrir si gracias al programa podrán conocer a su media naranja. Con esa intención han llegado Miquel, un empleado de banca de Barcelona de 33 años que se presentaba desvelando que “soy una persona un poco intensa y vivo el amor de forma apasionada. Me gustan mucho las mujeres y lo sé porque he probado las dos cosas”.

Lleva 16 años entrenando y es que el culturismo es una de sus pasiones, habiendo llegado a competir. En cuanto al amor, Miquel ha compartido que no le ha ido nada mal, pues ha tenido dos relaciones largas, una de las cuales acabó en boda.

Con él ha cenado Carla, una joven de 25 años que trabaja en la misma ciudad como administrativa y que ha contado que “la gente cuando me ve suele decir que voy al gimnasio. Menos mal porque si no se notara algo estaría haciendo mal”.

La primera impresión ha sido buena entre ambos, pues a Carla él le ha parecido “guapo” y le ha encajado que le gusten los animales, pues ella se crio entre “caballos, gallinas, ocas…”.

Formas diferentes de entender el amor

Los roces han surgido en el momento de hablar del amor. Mientras que ella es más tradicional, Miquel ha explicado que cuando se divorció empezó a experimentar otras formas de relacionarse, algo que a ella no le ha gustado nada. “Me he movido por el mundo poliamoroso. De hecho, mi exmujer y yo abrimos la relación”, ha contado a Carla. Su reacción no era la esperaba, y es que no ha dudado en admitir que “a mí eso me da un mal rollo. A mí el tema del poliamor y todo eso no me gusta porque lo relaciono con el entorno. (...) No entiendo como alguien puede querer a varias personas a la vez. No me lo creo”.

Según avanzaba la cita y seguían hablando de parejas, relaciones y sexo la distancia entre ambos se hacía más grande y es que esa filosofía del soltero no encajaba con la de su cita. “Soy un tío muy abierto a nivel sexual. He experimentado mucho, no de una forma promiscua, sino que siempre he estado abierto a experimentar", le ha contado, confesando que incluso había ido a locales de intercambio de pareja. “Aunque seas un diez en todo, lo siento, pero me genera mucho rechazo. A mí eso me da un asco... Eso sí que es un no”, decía ella.

La decisión final de la cita

El final parecía estar más bien claro y es que sus ideas sobre el amor y las relaciones no eran parecidas. Miquel ha pagado la cena convencido de que iban a repetir, pero ella le ha dicho que le había caído superbién, pero que le había faltado un poco de atracción.

Él, le ha confesado que sentía que no le había gustado su forma de ver las relaciones y ella le ha dicho que no era por eso porque para ella, eso era parte de su pasado.