Uno de los solteros abandona a su cita en ‘First Dates’ por una sugerencia sexual: “Tiene una mente retrógrada”

La cita entre Luis y Marco en ‘First Dates’ ha estado marcada por la tensión y un desencuentro casi constante desde el inicio. Lo que debería haber sido una oportunidad para conocerse acabó convertido en un cruce de reproches y sarcasmos que terminó por romper cualquier posibilidad de conexión. La velada comenzó complicada para Luis, quien al ver entrar a Marco, un modelo con pelo largo y un estilo particular, no dudó en expresar su rechazo con humor ácido: “He visto a Jesucristo Superstar”, le dijo entre risas, a lo que sumó más tarde un comentario sobre Naomi Campbell, asegurando que “a tu lado se va a quedar prenda”. Estas bromas, lejos de ser bien recibidas, generaron malestar en Marco y marcaron el tono de la cita.

Pero lo peor llegó cuando la conversación giró hacia sus trabajos. Luis explicó que trabaja como dependiente y que además estudia teatro y canto, mencionando algunos proyectos artísticos. Marco, en cambio, compartió que se dedica al modelaje y que le va bien en su carrera. Fue entonces cuando Luis, manteniendo su tónica sarcástica, insinuó que en el ámbito laboral hay que hacer ciertas “cosas” para avanzar. En concreto, le dijo a Marco: “Tú tocas un despacho y si te dicen que sí, entras y lo haces directamente”. La frase no pasó desapercibida y provocó una reacción inmediata y firme de Marco, que negó haber sido víctima de tales insinuaciones: “Yo no me lo he encontrado”.

“Estoy deseando levantarme e irme a mi casa”

En privado, Marco expresó con claridad lo que pensaba sobre la actitud de Luis: “Tiene una mente retrógrada, porque que diga que para conseguir algo tienes que meterte debajo de una mesa de un despacho…”. Este reproche sintetiza la indignación del modelo ante una visión que considera anticuada y ofensiva, especialmente en un contexto donde se banaliza la idea de que el sexo pueda ser moneda de cambio para ascensos laborales.

La conversación continuó con un intercambio aún más tenso. Marco insistió en que no había recibido propuestas de ese tipo y, molesto, le dijo a Luis: “Eso lo harás tú, yo no lo hago”, mientras Luis respondía con gestos y sarcasmo. Para Luis, todo era “ironía”: “Yo soy una persona muy picarona, sarcástica y cuando alguien no me atrae no le pongo seriedad”. Sin embargo, Marco percibía la actitud de Luis como un rechazo poco respetuoso y se quejaba: “Si lo has dicho muchas veces ya… resulta cansino”. Luis intentaba justificar sus palabras asegurando que “quien me conoce sabe que lo digo sin maldad”.

La cita fue de mal en peor. Al llegar el momento de la decisión final, ambos mostraron posturas irreconciliables. Marco no dudó en calificar el encuentro como “una de las peores citas” de su vida, señalando que la actitud de Luis le había parecido “muy ofensiva”. Por su parte, Luis aseguró que no había sido “ofensivo” y que simplemente le había seguido “el rollo” cuando le había “interesado”. Esta diferencia de percepciones hizo estallar la tensión y Marco, visiblemente molesto, concluyó: “Estoy deseando levantarme e irme a mi casa. Aquí te quedas”. Acto seguido, abandonó el programa sin intención de continuar.