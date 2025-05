Melody sube en las casas de apuesta antes de la gran final de Eurovisión: “Ha estado espléndida, radiante”

Melody tras su ensayo esta mañana (soyyomelody/instagram)

La cuenta atrás ha comenzado. Melody está a tan solo unas horas de vivir la gran experiencia de su vida: Eurovisión. Este próximo sábado, la andaluza representará a España en el festival de la canción con el tema Esa Diva, con el que derrochará todo su potencial sobre el escenario.

A falta de conocer cómo será el espectáculo final como las pruebas están dejando claro que Melody se va a dejar la piel en el escenario y que, además, ha cogido el testigo de Chanel y su Slomo. “Melody ha brillado en el primer pase con el público en el Basel Arena”, han anunciado desde radiotelevisión española. “Ha estado espléndida, radiante y perfecta vocalmente, afinadísima, con mucho poderío y en este ensayo, sin alardes vocales innecesarios y artificiales. El gran valor de la candidatura, sin duda, es ella”, ha afirmado uno de los afortunados en ver el show.

Por otro lado, también hay opiniones que están criticando las expectativas que se están generando en torno a la sevillana, que podría acabar por la cola de la lista, como ha sucedido en otras ediciones con otros artistas españoles.

Melody, representing Spain, performs during the dress rehearsal 2 of the first semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, May 12, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

Y aunque las opiniones son diversas, lo que sí parece estar más claro es lo que sucede en las casas de apuestas. Tras su segundo ensayo, la plataforma de apuestas Eurovisionworld.com ha situado a la cantante varios puestos por encima del ránking anterior, pasando de estar en el puesto 17 del total de 37. Sin embargo, el lunes ha vuelto a bajar al 18 después de que Alemania haya subido posiciones. Pese a ello es más que positivo porque Melody está en la primera mitad de la tabla y significa que la andaluza está lejos de ese penúltimo puesto que ocupó en la clasificación de pretemporada.

De momento, Suecia sigue liderando la clasificación, con un 34% de posibilidades de ganar, según las casas de apuestas. En segundo lugar, estaría Austria, con un 23% de las opciones.

Un cambio de ‘look’ por cuestión de estética y salud

Un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas horas ha sido el uso de una peluca por parte de Melody para su actuación. Larga, con ondas y reflejos rubios, este complemento refuerza la narrativa de empoderamiento y glamour que transmite la canción. Pero además se trata de una cuestión de salud y estética.

Así lo ha contado la propia Melody en su perfil de TikTok cuando le han preguntado por el uso de pelucas durante sus actuaciones. "Me gusta cambiar de look y de color. Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo”, ha comenzado, para añadir que si no hace eso “al final te quedas como el gallo de Morón, y yo no me quiero quedar así”.

Melody ha dejado claro que va a por todas. No solo ha sorprendido con un llamativo pelucón que ya está dando que hablar, sino que ha desvelado por fin el look definitivo con el que pisará el escenario en la gran final.

Se trata de un diseño exclusivo firmado por Gustavo Adolfo Tarí, cargado de cristales, pedrería y flecos, en una combinación explosiva que brilla tanto como su energía. El estilismo, perfectamente coordinado hasta con el micrófono, ha sido pensado al detalle para impactar desde el primer segundo.

Pero el look no viene solo. Melody estrena también un nuevo montaje escénico que incluye una plataforma elevada, dándole aún más presencia y fuerza visual en el escenario. Todo apunta a que la actuación será tan potente como su outfit.