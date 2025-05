Melody, a una semana de Eurovisión: “Mi familia quiere que termine porque lleva meses sin verme”

Melody ya cuenta las horas para representar a España en Eurovisión. Después de tres meses de intenso trabajo, la artista ya se encuentra en Basilea y este sábado 10 de mayo, a una semana de la gran final del certamen, realizará su segundo ensayo sobre el escenario del estadio St. Jakobshalle.

La representante española atendió a Infobae España a solo unas horas de poner rumbo a la ciudad suiza que será sede de la 69ª edición del concurso. Sin poder ocultar su emoción y alegría, la sevillana confesaba estar deseando mostrar ya sus cartas en el festival: “Llevo ya muchos meses para que llegue el momento y creo que ya toca”, aseveró.

Antes de vivir su gran momento en Eurovisión, la cantante ha podido darse un auténtico baño de masas con la gira promocional por distintas fiestas eurovisivas de Europa, unas citas en las que ha conquistado al público interpretando su tema, Esa diva. “Una vez más, se ha demostrado que el idioma no impide nada cuando hay conexión, música y arte”, afirma.

Melody, en su despedida antes de viajar a Basilea. (RTVE)

Centrada ya en su actuación del sábado, Melody adelanta que su puesta en escena va a tener “mucho baile” y también un momento “más emocionante y más íntimo”. Y añade: “Van a transcurrir diferentes momentos, no va a ser siempre lo mismo”.

Sobre cómo está viviendo su familia y su entorno este camino “de espinas y rosas” hacia Eurovisión, la andaluza reconoce que “todos están atacados de los nervios”. “Unos ya que quieren que termine para verme, porque llevan meses sin verme”, agrega la artista, que destaca que “sobre todo hay una energía muy bonita, porque todos están muy contentos. Saben que llevo muchos años con esto, luchando y trabajando. Están felices de que me vaya bien”.

Su encuentro con Pedro Sánchez

Antes de partir hacia Basilea, Melody y varios miembros de la delegación española fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa. Sobre este encuentro, la cantante revela que el dirigente la felicitó por el trabajo realizado y le deseó suerte en el certamen. “Espero que esto siga, me encantaría que no fuese la primera y la última, que se siga dándole su sitio al arte y a la música, igual que se hace en el deporte”, expresa al respecto.

Pedro Sánchez y Melody en la Moncloa (Twitter, ahora X)

Con quien también presume de tener una relación estrecha (y viral) es con la estrella internacional del pop Lady Gaga, a la que ella llama “mi Lady”. “Cuando hay confianza, tú sabes que hay diminutivo. Ella me dice Mel. Me anima y me ha dicho que vamos bien”, relata la de Dos Hermanas en tono jocoso.

Bromas aparte, Melody competirá el próximo sábado 17 de mayo contra los otros 25 países finalistas para hacerse con el micrófono de cristal. Sin embargo, la ganadora del Benidorm Fest 2025 asegura estar centrada únicamente en su propia candidatura: “No estoy muy pendiente de lo que van a hacer los demás porque estoy muy concentrada en mi propuesta y en lo que quiero hacer. Creo que nosotros tenemos una propuesta muy completa y vamos a ponernos serios, a hacer lo que tenemos que hacer”, sentencia.