La razón por la que Melody ha llevado peluca en el ensayo de Eurovisión: una cuestión de salud y estética

Melody tras su ensayo esta mañana (soyyomelody/instagram)

Este próximo sábado 17 de mayo por fin conoceremos la 69ª edición de Eurovision. Melody será la encargada de representar a España dentro del certamen que tendrá lugar en Basilea, Suiza. Durante sus últimos ensayos antes del gran momento, la cantante ha llamado la atención de sus seguidores debido a la larga peluca rubia que ha llevado.

La decisión de una diva

Esa Diva será la canción con la que Melody Rodríguez representará a nuestro país dentro del tan conocido mundialmente certamen de Eurovision. El festival que recoge a 26 países procedentes de todo el continente europeo va ya por su 69ª edición y son muchas las personas que apuestan por Melody como una de sus favoritas para hacerse con el ansiado micrófono de cristal.

La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025 que se ha celebrado este sábado en la localidad alicantina. EFE/Morell.

Durante estos días previos, la artista se encuentra ensayando en el escenario oficial del festival, puliendo los detalles de una actuación que promete dar mucho que hablar. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los últimos ensayos ha sido su imagen. En concreto, el uso de una peluca larga con ondas y mechas rubias ha desatado múltiples comentarios en redes sociales. Melody ha decidido apostar por un peinado imponente para reforzar la narrativa de empoderamiento y glamour que transmite la canción. Sin embargo, este no es un simple cambio estético. La cantante ha explicado en varias ocasiones que usar peluca no es una cuestión de disfraz ni de capricho, sino una decisión consciente para proteger su cabello natural.

Melody, durante su primer ensayo en Eurovisión. (Corinne Cumming/UER)

En un vídeo compartido en TikTok, la artista andaluza respondió con total transparencia a los seguidores que le preguntaban por qué recurre tan a menudo a pelucas en sus actuaciones. “Me gusta cambiar de look y de color. Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo”, confesó. Además, detalló que, por exigencias de su trabajo, debe arreglarse el pelo entre cinco y seis veces por semana: planchas, secadores, productos químicos… Un desgaste constante que, de no evitarlo, acabaría dañando su cuero cabelludo. “Al final te quedas como el gallo de Morón, y yo no me quiero quedar así”, bromeaba con una expresión popular sevillana, dejando claro que la salud capilar también es una prioridad en su carrera.

Su look definitivo

Durante el ensayo más reciente en Basilea, Melody no solo ha lucido este llamativo pelucón, sino que también ha revelado el look definitivo que llevará en la gran final: un diseño exclusivo de Gustavo Adolfo Tarí, con cristales, pedrería y flecos, perfectamente coordinados con el micrófono. Un estilismo pensado al milímetro, que busca causar impacto desde el primer segundo. Todo ello enmarcado por un nuevo montaje escénico que incluye una plataforma elevada, dando aún más protagonismo a su presencia sobre el escenario.

Melody, durante su primer ensayo en Eurovisión. (Alma Bengtsson/UER)

Este conjunto de elementos —vestuario, visuales y peluca— está dando resultado: desde su primer ensayo, Melody ha subido de forma notable en las casas de apuestas, pasando del puesto 37 al 18. Aunque en las últimas horas se ha mantenido estable, la expectación sigue creciendo y no se descartan nuevas sorpresas de cara a la semifinal del martes 13 de mayo, donde se podrá ver la actuación completa por primera vez.