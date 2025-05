Las asociaciones de víctimas de la DANA, tras reunirse con Von der Leyen: “Encontramos más empatía en Bruselas que en Valencia”

Asociaciones de víctimas de la DANA con Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

Las asociaciones de afectados por la DANA ya están en Bruselas. Aterrizaron ayer y desde primera hora de la jornada de hoy cuentan con una agenda muy intensa en la capital de la Unión Europea. Han pasado casi siete meses desde las devastadoras inundaciones que causaron 228 muertos en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, y ahora los representantes de las víctimas han sido recibidos en Bruselas, sede de las principales instituciones de la UE. Las víctimas han conseguido concretar reuniones de alto nivel para exponer sus preocupaciones, dificultades y demandas ante los responsables europeos.

Este martes, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia y la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0 están manteniendo encuentros clave en Bruselas. El más destacado tuvo lugar a las 11:00, cuando se reunieron con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien estuvo hace pocas semanas en Valencia para el Congreso del PP Europeo, aunque ese encuentro se pospuso para este martes.

Las asociaciones de víctimas y damnificados por la DANA remarcaron hoy que han encontrado más empatía en Bruselas que en las instituciones valencianas, donde aún no han sido recibidas, y lograron el compromiso de que visiten la zona cero y de que haya un seguimiento cercano a cómo se gastan los fondos.

Von der Leyen ha subrayado que la “catástrofe” de la DANA en la que perdieron la vida 227 personas “debe marcar los planes futuros” de la UE frente a fenómenos naturales extremos, comprometiéndose a respaldar “la reconstrucción” de las zonas damnificadas.

Así lo ha manifestado la presidenta comunitaria en sus redes sociales tras reunirse con las tres asociaciones de víctimas de la DANA. “Un placer reunirme con las asociaciones de damnificados por las inundaciones de Valencia y sus familiares”, ha escrito Von der Leyen en X.

También ha agradecido a los asistentes el haber “compartido sus historias” y ha asegurado que la Unión Europea se “muestra solidaria, apoyando hoy su recuperación y la resiliencia para el mañana”.

Vista del barranco donde pasa el 'Riu Magre', a 21 de noviembre de 2024, en Algamesí, Valencia (Rober Solsona - Europa Press)

Durante la reunión, las asociaciones han solicitado que Von der Leyen regrese a la Comunidad Valenciana para visitar personalmente las zonas afectadas, algo que no hizo durante su estancia en abril con motivo del congreso del PPE. Entonces, las asociaciones protestaron con pancartas y consignas como ‘Mazón culpable por omisión, PP europeo por colaboración’.

PSOE y Compromís organizan una reunión con las víctimas

Previo al encuentro con Von der Leyen, las víctimas mantuvieron una reunión con quince eurodiputados. El acto fue promovido por el PSOE y Compromís, pero también asistieron miembros de Sumar, PNV, BNG, Comuns, ERC y EH Bildu. Además, acudieron dos parlamentarios electos de Países Bajos y uno de Suecia.

En esa cita no participó ningún eurodiputado del PP, que solicitó una reunión independiente entre las asociaciones y su jefe de delegación, Esteban González Pons, prevista para este miércoles.

Consultada por la ausencia del Partido Popular, Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, señaló que se han sentido “muy respaldados por el resto de grupos” presentes. “Si no han estado creo que se lo han perdido ellos, nosotros no les hemos echado en falta. En Valencia no están, tampoco aquí”, sentenció.

Por otro lado, los organizadores no extendieron invitación a formaciones más a la derecha del PP Europeo, lo que deja fuera a Vox y a los dos eurodiputados electos por la lista de Se Acabó la Fiesta, actualmente sin grupo.

Citas con Metsola y Ribera

Durante el día, las asociaciones de víctimas también se reunirán con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y con la vicepresidenta comunitaria encargada de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. En estas reuniones esperan trasladar sus principales propuestas para mejorar la gestión de emergencias y solicitar compromisos concretos.

Metsola les dijo que contactará con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, para interesarse por la situación; y según aseguraron, le pedirá a ese político que reciba a las asociaciones de víctimas.

Fuentes de la oficina de Metsola señalaron que durante la reunión, en la que las asociaciones y familiares de víctimas compartieron sus “experiencias y la situación actual sobre el terreno”, se habló del desembolso y disponibilidad de diferentes fondos europeos y “sobre en qué más puede ayudar la UE, tanto como en el área de salud y a la gente que sufre traumas como en términos de reconstrucción“.

Este es el primer contacto directo de los afectados con las instituciones de la UE, más de medio año después del desastre y semanas después de haber intentado, sin éxito, un encuentro con Von der Leyen durante el congreso del PPE en Valencia. El presidente de los damnificados de L’Horta Sud, Christian Laesec, expresó a EFE que llegan a Bruselas “expectantes” y, en principio, “esperanzados” de hallar al menos “empatía y cercanía”.

Ayudas para la reconstrucción y un sistema europeo de emergencias

También plantearán que la UE supervise los contratos para la reconstrucción y a las empresas adjudicatarias, además de reclamar que se incluya su voz en el diseño del plan de acción. Entre otras peticiones, quieren fondos europeos para reparar infraestructuras como los ascensores aún inoperativos, la regulación del coste de esas obras y la creación de un sistema europeo de respuesta inmediata a emergencias.

“Emergencias no es ninguna broma y queremos trasladar a Europa la necesidad de que las emergencias se tomen en serio frente a los negacionistas”, ha afirmado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre. También insistirán en la necesidad urgente de restaurar infraestructuras dañadas, como los barrancos, ya que en las localidades afectadas persiste el temor ante posibles nuevas riadas. Pero, sobre todo, pedirán que se reconozca a las víctimas, frente a lo que consideran un “maltrato institucional”.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, expresó este martes ante los medios que confía en que estas tres asociaciones, “con las que yo personalmente me reuní en la sede del Gobierno en la Comunidad Valenciana”, encuentren en Von der Leyen el respaldo que no han recibido por parte de Carlos Mazón.