Un británico que vive en España explica por qué es mejor ganar 30.000 euros ahí a 100.000 en Estados Unidos: “La calidad de vida es muy, muy buena”

Un británico que vive en España explica por qué es mejor ganar 30.000 euros ahí a 100.000 en Estados Unidos. (Montaje Infobae)

Muchas personas, en busca de una mejor calidad de vida, deciden mudarse a otros países con mejores condiciones económicas, laborales y sociales. Sin embargo, cuando se compara el coste de vida con el nivel de bienestar que se obtiene, las respuestas pueden sorprender. Tom Hopcroft, un británico residente en España, ha compartido su experiencia personal sobre cómo la calidad de vida en España puede superar la de otros países, incluso cuando los ingresos son más bajos.

En una entrevista en el pódcast 2 Years From Now, de Sylvester Hindersson, Hopcroft ha explicado cómo, desde su perspectiva, es preferible ganar 30.000 euros al año en España que 100.000 dólares en Estados Unidos, haciendo énfasis en aspectos como la salud, el bienestar social y la calidad de vida en general. Según él, “en España puedes ganar menos, y aun así, la calidad de vida que tendrás es muy, muy buena”.

El buen tiempo, un lujo en España: “¿Hay buen tiempo en EEUU? En algunos estados sí, y en otros no”

Y es que el concepto de calidad de vida no se limita solo a los aspectos materiales o financieros, sino que abarca una serie de factores que impactan directamente en el bienestar emocional y físico de las personas. En este sentido, España ofrece numerosas ventajas que pueden no ser tan evidentes a simple vista, pero que son cruciales para quienes buscan una vida más equilibrada. “Desde mi experiencia, algunas de las mejores cosas que me gusta hacer son gratis. Por ejemplo, el buen tiempo en España es gratis”, ha asegurado Hopcroft, refiriéndose a que el clima mediterráneo permite disfrutar de actividades al aire libre la mayor parte del año.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el clima puede ser tan variado como extremo en algunas regiones, en España el buen tiempo es una constante. “El buen tiempo en España es gratis y, ¿es habitual el buen tiempo en EEUU? En algunos estados sí, y en otros no”, ha explicado Hopcroft.

“La asistencia sanitaria en EEUU es de tener un ataque al corazón, literalmente, porque puede arruinarte”

Otro aspecto importante que ha mencionado Hopcroft es la diferencia en los sistemas de salud entre España y Estados Unidos. En el país americano, el precio de la atención médica es uno de los más altos del mundo, y muchas personas tienen que hacer frente a facturas médicas impagables en caso de emergencias. “La asistencia sanitaria en EEUU es de tener un ataque al corazón, literalmente, porque puede arruinarte”, ha comentado. En cambio, la atención sanitaria en España es accesible y, en gran parte, gratuita a través de un sistema público de salud.

Por otro lado, aunque Hopcroft reconoce que Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, no duda en señalar que “en los EEUU tu dinero no va tan lejos”. “Estás en la carrera de ratas un poco más”, ha dicho Hopcroft, haciendo referencia a la constante presión económica y el estrés asociado a la necesidad de generar más dinero para cubrir tantos gastos en muchas partes de Estados Unidos.

Además de la calidad del clima y la atención sanitaria, Hopcroft ha destacado otros factores que contribuyen a la calidad de vida en España. “La calidad de vida aquí es buena y no la calidad de vida en el sentido estereotipado de siesta y fiesta, porque eso está hecho y un poco exagerado”, ha subrayado. Después, ha añadido que “la gente trabaja duro aquí en España, y trabaja mucho”, desmitificando así la idea de que en España todo gira en torno al turismo y al ocio.