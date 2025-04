Un británico que vive en España da un consejo a quienes quieran mudarse al país: “Si quedas a las siete, esa es la hora a la que sales de casa”

Un británico que vive en España da un consejo a los extranjeros en nuestro país con respecto a los horarios (@lucaskjes/TikTok)

Cuando una persona se marcha a vivir a otro país, no tiene que adaptarse únicamente al idioma, la gastronomía o la economía, factores fundamentales para su vida en el nuevo destino, sino también a todos los aspectos relacionados con la manera en la que se conforma la sociedad. La cercanía de las personas, sus modos de saludarse o despedirse, ciertas expresiones que se dicen en cada situación..., todo esto permitirá al extranjero adaptarse por completo a la cultura del país.

Al principio, por tanto, se pueden producir choques culturales, ya que el recién llegado encuentra en el destino un sinfín de cuestiones que no comprende todavía o que desconocía. Comienza un proceso de adaptación que le llevará a incorporar en su día a día aspectos del país en el que se ha instalado, sin olvidar la tierra de la que procede.

Lucas, un joven escocés que lleva un año viviendo en Madrid, explica en sus redes sociales (@lucaskjes en TikTok) cómo está siendo su experiencia en España. El creador de contenido, pese a que ya lleva un tiempo en el país, todavía descubre cosas que le sorprenden, encontrándolas divertidas o extrañas: su rutina allí, el clima, la manera en la que la gente se comunica... y cómo son los tiempos y horarios en España.

“Te acabo de ahorrar horas”

“Chicos, por fin lo he descifrado”, comienza diciendo Lucas en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok. “Después de un año viviendo en España, he descubierto cómo llegar a la hora española”. Adaptarse a la cultura y costumbres de un país no implica solo conocer sus tradiciones, sino que también es muy importante comprender cómo se articula la sociedad. Esto implica, por tanto, aprender las rutinas implícitas, como los horarios a los que se suele quedar para hacer algún plan.

Uno de los estereotipos que tienen los españoles tiene que ver con su impuntualidad, algo en lo que ha incidido Lucas en este vídeo: “Si aceptas quedar con alguien, digamos, a las 19:00 horas, a las 19:00 es la hora a la que sales de casa, no cuando llegas”. De esta manera, cada persona llegaría en un momento distinto, no respetándose el horario marcado para la cita y provocando una cierta irritación en quienes sí son puntuales.

Ese carácter más recto de los extranjeros de Reino Unido, por ejemplo, implica que se sigan las indicaciones con mayor rigor, lo que supone, entre otros, llegar siempre (o casi siempre) a la hora acordada: “Consejo profesional para todos los guiris demasiado puntuales como yo. De nada, te acabo de ahorrar horas”, destaca, haciendo referencia a que la demora en algunos casos puede ser muy prolongada.

Pese a la opinión que muestra en su vídeo, el creador de contenido destaca en el texto que lo acompaña que sus declaraciones están hechas desde el humor y que no todas las personas son de la misma manera. No todos los españoles son impuntuales, pero el joven se ha encontrado entornos en los que estas situaciones se dan con mayor frecuencia que en su país de origen, algo que le ha parecido reseñable y extraño, por lo que ha tenido que adaptarse a ello.