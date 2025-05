El test de inteligencia más corto del mundo solo tiene tres preguntas y solo el 17% las acierta

El test de IQ con tres preguntas y que acierta solo el 17% (Stocksnap.io)

No todos los test de inteligencia requieren pasar horas frente a complejas matrices o resolver problemas abstractos a papel y boli. A veces, tres preguntas son suficientes para poner a prueba la agilidad mental y, de paso, dejar en evidencia cuán fácil es caer en trampas lógicas que parecen sencillas a primera vista. El “Cognitive Reflection Test” (CRT) - conocido como el test de inteligencia más corto del mundo - fue desarrollado en 2005 por Shane Frederick, profesor del MIT, y a día de hoy sigue desafiando a miles de personas… con una tasa de éxito que apenas alcanza el 17%.

El test consta únicamente de tres preguntas. Solo eso. Tres frases breves que, en apariencia, no deberían suponer mayor dificultad. Pero la clave no está en los números, sino en la capacidad de resistirse a la respuesta intuitiva, esa que parece correcta al primer vistazo, pero que se desmorona con un mínimo de razonamiento matemático. Frederick presentó este test a más de 3.000 personas, incluidos estudiantes de universidades como Yale y Harvard, y los resultados no fueron especialmente alentadores. Pese al nivel académico de los participantes, la gran mayoría cayó en las respuestas incorrectas más comunes.

Las tres preguntas del test

Un bate y una pelota cuestan 1,10 dólares en total. El bate cuesta 1 dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Si cinco máquinas tardan cinco minutos en fabricar cinco objetos, ¿Cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 objetos? En un lago hay un parche de nenúfares. Cada día el parche duplica su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿en cuántos días cubrirá la mitad del lago?

La gran mayoría responde lo siguiente:

10 céntimos 100 minutos 24 días

Y sin embargo, todas están mal.

Las respuestas correctas y su explicación

En la primera pregunta, la intuición lleva a responder que la pelota cuesta 10 céntimos. Pero si eso fuera cierto, el bate costaría 1,10 dólares (1 dólar más), y juntos sumarían 1,20. Lo correcto es plantearlo como una ecuación: si la pelota cuesta x, entonces el bate cuesta x + 1. La suma sería x + (x + 1) = 1,10. Eso se traduce en 2x + 1 = 1,10. Resolviendo, 2x = 0,10, así que x = 0,05. La pelota cuesta 5 céntimos y el bate 1,05 dólares. Total: 1,10 dólares.

La segunda pregunta también juega con la percepción. Si cinco máquinas fabrican cinco objetos en cinco minutos, cada máquina está produciendo un objeto cada cinco minutos. Entonces, con 100 máquinas trabajando en paralelo, también producirán 100 objetos en cinco minutos. La respuesta correcta es 5 minutos, no 100.

En el tercer caso, el crecimiento del parche de nenúfares es exponencial. Si cada día se duplica su tamaño, eso quiere decir que el día anterior a estar completamente cubierto, el lago estaba a la mitad. Si el parche cubre el lago en 48 días, entonces lo habrá cubierto hasta la mitad en el día 47. No 24.

Aunque el test fue creado hace casi dos décadas, en los últimos tiempos ha resurgido con fuerza en redes sociales, donde los usuarios se miden unos a otros compartiendo sus respuestas y, muchas veces (el 83%, según Catalunya Ràdio), descubren que cayeron en las trampas más básicas.