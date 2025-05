Unos mecánicos alucinan con el estado de un BMW al que le había saltado un indicador de baja presión de aceite: “El cliente se pasó 2.000 km más”

Cambio de aceite en un taller

Los talleres se encuentran con todo tipo de problemas en los vehículos que reciben. Los kilómetros que llevan rodados, un mal uso por parte del dueño o algunos errores de fábrica son los principales motivos que producen los inconvenientes en los coches particulares.

En algunos casos, el dueño decide ir a un taller porque ha encontrado algún problema durante la conducción o porque ha tenido algún tipo de accidente o daño en el vehículo. En muchos otros, es un piloto lo que indica la necesidad de reparación. Cuando una persona se dispone a arrancar, observa una pequeña luz detrás del volante que anuncia la aparición de un problema.

A Pie de Taller (@cosasdetaller en TikTok) realiza vídeos en redes sociales sobre todo tipo de situaciones que viven con los vehículos que tratan de arreglar. En uno de sus últimos vídeos, cuentan que lo que comienza como un problema habitual acaba siendo una enorme sorpresa para los expertos.

El aceite equivocado

Un cliente llevó al taller un coche de la marca BMW por un mensaje que había observado en la pantalla del vehículo. Este indicaba una “muy baja presión de aceite”. Esto puede ocurrir por distintos motivos, como una fuga que genera pérdidas o un problema técnico en el motor. Sin embargo, en esta ocasión la razón que provocó la pérdida estaba más relacionada con el cliente.

“Abrimos el capó, y no había aceite”, explica una de las empleadas al inicio del vídeo. Además, el filtro estaba claramente obstruido, lo que dificulta la circulación. Esta trabajadora pregunta a su padre, dueño del taller, sobre cuál ha sido el detonante. “El problema lo tenemos en el maletero, busca y lo encontrarás”, responde el dueño.

En la parte trasera del coche, su dueño llevaba una garrafa del aceite que suele emplear para rellenar el depósito. Este tipo de aceite no se corresponde con el recomendado para este modelo. “Es un aceite mineral, más y espeso y económico”, explica la trabajadora. Pero, aunque sea más barato, no es rentable pues tiene menos tiempo de vida y no es todo lo fluido que necesitan los motores modernos.

También aclaran que mezclar varios aceites es un grave error. Al tener distintas condiciones, como su nivel de viscosidad o su rendimiento, los diferentes aceites no son capaces de adaptarse entre ellos. “Es como mezclar agua y aceite, no interactúan”, concluye la tiktoker.

“El cliente se pasó 2.000 km más”

Por otro lado, no solo la elección de un aceite inadecuado ha sido el origen de esta necesidad de renovación. Según la empresa, este coche necesita un cambio de aceite cada 30.000 km, algo que los empleados de esta taller ya consideran “exagerado”, reconociendo que ellos recomiendan cambiarlo antes.

Sin embargo, no solo no cambió antes el aceite, sino que “el cliente se pasó 2.000 km más”. De esta forma, tardar más tiempo del recomendado en cambiar el aceite del coche puede ser muy perjudicial y provocar la entrada en las pantallas de un mensaje como “deténgase con cuidado y pare el motor”.