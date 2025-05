Quién es Marcos Terrones, el novio de Alba Díaz: músico y productor, además de compartir algo muy especial con la abuela su pareja

Alba Díaz junto a Marcos Terrones (Instagram/albadiazmartin)

Hace poco, Alba Díaz contaba que ampliaba la familia junto a su chico Marcos Terrones. Juntos adoptaron una perrita que se llama Cumbia, lo que nos da a entender la seriedad de su relación. Hace más de un año que la pareja comenzó a salir y mostraban su amor de cara al público. Hoy, vamos a conocer un poco mejor al que parece ser el nuero definitivo de Vicky Martín Berrocal.

Único y con estilazo

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz “El cordobés”, está muy enamorada. Así lo hace ver allá donde, al igual que en sus redes sociales, donde comparte cientos de fotos junto al afortunado.

Alba Díaz junto a Marcos Terrones (Instagram/albadiazmartin)

Se trata de Marcos Terrones, un músico y productor de 30 años. Nació en Parla, Madrid y desde luego, mantiene un estilo que le identifica con su lugar de procedencia. Marcando unos looks muy urbanos, ha conquistado el corazón de Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal siempre se había decantado por chicos con un estilo de ropa formal, pero ahora se encuentra enamorada de un chico con un look moderno lleno de personalidad.

Instagram/marquitos_

Y es que, tal y como contaba la revista Diez Minutos el año pasado, Marcos tiene una personalidad fuerte y que le hace único. El músico siempre se ha considerado una persona a la que le costaba encajar en ningún sitio, pero que poco a poco ha ido encontrando su lugar. "He pasado por varios grupos desde pequeño. Me ha costado encajar porque me decían que era un incomprendido. Hablaba diferente, pensaba diferente, pero tampoco me sentía especial. Yo quería formar parte todo el rato de algún sitio y me ha costado encontrar mi lugar. Mi cabeza está muy bien en este momento", confesaba.

A pesar de dedicarse a la música, en más de una ocasión ha pensado en dedicarse a la interpretación. Aunque se preparó para ello, se decantó por su lado musical, por el que se define a sí mismo como perfeccionista y obsesivo. Según contó Diez Minutos, el artista ha tenido que ir a terapia para poder luchar contra su autoexigencia.

Instagram/marquitos_

Marcos tiene un estilo musical muy personal y a raíz de la música cuenta que habla consigo mismo y sana sus heridas. Además, intenta hablar de temas que considera que están un poco a la sombra. Entre ellos, la diabetes, enfermedad que sufre y que quiso sacar a la luz con su videoclip de la canción Hermanita. También cuenta historias basadas en la ansiedad por encontrar el amor y su consiguiente idealización, como fue el caso en su tema Cursiii, el que parece que ha tenido mucho éxito hasta el día de hoy.

La relación de Marcos con la familia Berrocal

Hace ya un año que salió a la luz la exclusiva de que Alba Díaz llevaría a su nuevo novio a la fiesta de cumpleaños de su madre. Por aquellos entonces, la pareja llevaba juntos apenas unos meses, pero ya iba encaminada de ser exitosa.

Así, Marcos desarrolló una preciosa relación con la familia de su novia y ha sido ella la que se ha encargado de demostrarlo en sus redes sociales. Alba ha publicado momentos en los que se le ve pasando momentos preciosos juntos a su madre y su abuela. Con la segunda, además, comparte cumpleaños y según cuenta la hija de Vicky Martín Berrocal, ambos se llevan de maravilla.

Marcos Terrones junto a Victoria Martín Serrano (Instagram/marquitos_)

“Que tu abuela y tú novio cumplan años el mismo día es un regalo. Diferente edad pero mismo corazón, igual de puros, humildes y generosos. Sois la misma persona y creo que si hubierais coincidido en la vida en la misma época seríais mejores amigos. Os quiero u os agradezco cada cosa que me enseñáis porque sin saberlo y sin daros cuenta se basa en lo mismo. Gracias por querer que sea mi mejor versión cada día… os debo mucho, por seguir disfrutándoos toda una vida….“, les dedicó Alba en su publicación.