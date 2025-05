El misterio de Maria Kovalchuk: una noche en Dubai, desapareció durante 10 días y apareció con múltiples fracturas. (Imagen: Facebook)

El 9 de marzo, Maria Kovalchuk, una joven modelo e influencer ucraniana de 20 años, desapareció en Dubai, dejando tras de sí una estela de incertidumbre que no solo afectó a su familia, sino que también conmovió a millones de personas en todo el mundo.

Conocida por su trabajo en plataformas de contenido para adultos como OnlyFans y su activismo contra la guerra en su país, Maria se encontraba en un momento clave de su carrera cuando, en un giro trágico, desapareció sin dejar rastro.

Dónde estuvo Maria Kovalchuk

El relato de su desaparición es sombrío. La joven había sido invitada a una fiesta privada en un hotel de Dubai por dos hombres que se presentaron como representantes de la industria del modelaje. Sin embargo, después de esa noche, se la perdió la pista.

Las alarmas comenzaron a sonar el 11 de marzo, cuando Maria tenía un vuelo programado a Tailandia al que no asistió. La preocupación fue creciendo cuando familiares y amigos no eran capaces de ponerse en contacto con ella.

Finalmente, el 19 de marzo, las autoridades de Dubai la hallaron en un estado crítico al costado de una carretera. Su cuerpo estaba cubierto de heridas graves, con múltiples fracturas en ambos brazos, piernas y columna vertebral.

Maria Kovalchuk apareció tirada al borde de una carretera con múltiples lesiones de gravedad. (Imagen: Instagram)

Informe de la policía de Dubai

El informe de la policía de Dubai sugirió que la joven habría caído desde una gran altura en una zona de construcción restringida, lo que explicaría sus graves lesiones. No obstante, la versión oficial no convenció a los familiares de Maria.

La falta de testigos presenciales, la imposibilidad de corroborar la caída y la extraña circunstancia de su desaparición alimentaron las dudas sobre la veracidad de esta explicación.

Su madre, Anna, no tardó en expresar su desconfianza. Viajó desde Noruega a Dubai para estar al lado de su hija y comenzó a cuestionar los detalles de la investigación.

Según algunos testimonios, los hombres que acompañaron a Maria aquella noche de fiesta no solo estaban presentes en su vida profesional, sino que podrían haber tenido otras intenciones más oscuras.

A medida que las versiones oficiales se desmoronaban, surgieron nuevas teorías. La más perturbadora: la posibilidad de que Maria Kovalchuk hubiera sido víctima de trata de personas.

Presunto testigo

Actualmente, permanece internada en una habitación del hospital y ya está consciente. Sin embargo, aún no se ha confirmado si recuerda algo o no de aquella fatídica noche. La joven ha sido operada hasta en cuatro ocasiones y a pesar de haber recobrado el reconocimiento, todavía no puede hablar.

Un testigo anónimo que, según él, estaba presente el día que trasladaron a Maria al hospital, ha revelado al diario ruso oboz.ua que su estado no era el de una caída, y que podía tratarse de un posible abuso.

Según el presunto testigo, el cuerpo de la modelo estaba cubierto de hematomas que no son típicos de una caída desde cierta altura. Por tanto, la joven de 20 años que supuestamente asistió a una fiesta privada, en realidad, pudo haber sido golpeada y humillada durante mucho tiempo.

“La policía está ocultando las huellas. Mi amigo, que trabaja en el mismo hospital donde está Kovalchuk, vio con sus propios ojos que, cuando la llevaron, tenía la boca cubierta de chocolate de Dubai y los dientes, ¿cómo decirlo?, en su ‘Birkin’ (bolso de la marca Hermès)”, dijo el testigo.