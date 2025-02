Nuevo giro en el escándalo entre Iker Casillas y la modelo de Only Fans: el material comprometedor que podría salir a la luz

Iker Casillas y la modelo Claudia Bavel habrían tenido un romance de más de un año

El escándalo en torno a la relación entre Iker Casillas y la modelo de Only Fans Claudia Bavel sumó un nuevo capítulo tras la revelación de un editor de la revista ¡Hola!, quien indicó que la modelo podría poseer material comprometedor sobre el histórico arquero del Real Madrid. La polémica, que había parecido cerrarse con comunicados de ambas partes, recobró fuerza luego de que el periodista Martín Bianchi, redactor jefe de la revista, aportó nuevos detalles en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

El conflicto se inició cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de Casillas y Bavel coincidiendo en un mismo hotel antes y después de un evento en una bodega junto a ex futbolistas y compañeros en el club merengue como Luis Figo y Míchel Salgado. A partir de esta información, la influencer confirmó en entrevistas televisivas que ambos mantenían una “relación abierta”.

Luego de la aparición en la TV de quien habría sido su pareja, Casillas respondió con un comunicado en el que negó “negociar con su vida privada” y denunció lo que consideró una vulneración de su honor e intimidad. En paralelo, anunció que estudiará acciones legales contra quienes, según él, utilizaron su nombre sin fundamento en los medios de comunicación.

Por su parte, la modelo y creadora de contenido en Only Fans también publicó un extenso reporte en el que defendió su derecho a compartir su experiencia personal y rechazó cualquier intento de desacreditar su testimonio. “Siempre he sido transparente con mi comunidad y nunca he buscado perjudicar a nadie”, expresó Bavel, quien aseguró que no permitirá que su versión sea tergiversada.

Sin embargo, el periodista Martín Bianchi puso en duda la estrategia de Casillas y señaló que la modelo tendría pruebas adicionales de la relación. “Claudia Bavel ha enseñado mensajes con Iker Casillas en televisión, pero también hay fotos. Hay mucho material y yo creo que Iker se ha equivocado con ese comunicado porque dice que todo es mentira”, afirmó el editor de una de las revistas más reconocidas en el mundo de la farándula. No sólo eso, además advirtió que Bavel “no es una persona a la que convenga molestar”, ya que podría contar con más material de su relación.

Los mensajes íntimos entre una modelo de Only Fans e Iker Casillas

Bianchi también opinó que Casillas debió manejar la situación de una manera más discreta: “Estás soltero, tienes una amiga... pues ya está. Haces lo que quieres y con quien quieres. Pasa del tema y mañana nos olvidamos”, dijo.

Desde que la modelo que comercializa contenido érotico confirmó su romance con Casillas en el programa De Viernes de Telecinco, la historia comenzó a tener una fuerte presencia en los medios de España. En esa ocasión, la modelo llegó a calificar al portero campeón del mundo con la selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010 como “mejor futbolista que amante” y lo acusó de ser “tacaño y poco generoso” durante una de las charlas durante un programa de TV.

Entre los mensajes filtrados de la leyenda del Real Madrid a la modelo, se destacaron frases como: “Vente a la capital, te me haces rogar. Te voy a comer”, “Soy fan de ti” y “Escúchame una cosa: estás buenísima. ¿Me puedes explicar esto?”. Estas revelaciones contribuyeron a que el caso se convirtiera en un fenómeno mediático en España.

Con la situación escalando durante las primeras semanas de febrero, Casillas reafirmó su intención de recurrir a la justicia para proteger su privacidad y honor. “No todo vale para ganar audiencia. No todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”, sentenció en su comunicado.

El desenlace del caso sigue siendo incierto, pero las declaraciones del editor de una de las publicaciones con mayor acceso al mundo de las celebridades reavivó la controversia y le da un nuevo giro a un tema que podría tener nuevos capítulos si es que surgen nuevas pruebas que compliquen la situación del futbolista retirado.