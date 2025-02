La peor publicidad para el documental familiar de Joaquín: desvelan supuestas conversaciones con la modelo de OnlyFans con la que hablaba Casillas

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en 'El Hormiguero'. (A3Player)

Claudia Bavel se ha convertido en una máquina de titulares. La modelo de Only Fans hizo explotar las redes cuando mostró sus conversaciones privadas con Iker Casillas, incluyendo audios subidos de tono. El exportero acabó publicando un comunicado donde denunciaba una vulneración de su honor e intimidad, asegurando que tomaría acciones legales.

Ahora ha sido otro futbolista el que ha sufrido las filtraciones. Joaquín Sánchez habría sido otro de los jugadores con los que Claudia Bavel mantenía conversaciones íntimas. La leyenda del Betis habría tratado de reunirse con la modelo en uno de sus viajes a Barcelona.

Esta información aparece en el momento menos indicado para Joaquín. Hace unas semanas, se estrenó El Capitán en América. Este documental de Antena 3 recoge varios episodios del viaje que realiza el exjugador con su mujer y dos hijas por Estados Unidos.

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas, en 'El capitán en América'. (Atresmedia)

La noticia de Joaquín y Claudia Bavel

La estrella de la aplicación de contenido para adultos vuelve a los programas de sobremesa con nuevas noticias. Ella aseguró haber intercambiado mensajes con varios futbolistas de la élite. En este caso, tras desenmascarar a Casillas, le ha tocado a Joaquín Sánchez.

Ha sido en el programa Ni que fuéramos Shhh donde esta conversación ha salido a la palestra. Se puede ver que no se conocen en persona, y que tratan de coincidir, pero no encuentran el momento. Supuestamente, Joaquín lamenta no haber conseguido verse, aprovechando un viaje que realizó a Barcelona el pasado año. “El día que coincidamos será de órdago”, relata el mensaje.

La primera toma de contacto entre ambos se produce presuntamente a finales de 2023. Si verdaderamente se trata de un chat con el exjugador, este habría asegurado haberse quedado “anonadado” con una supuesta imagen enviada por Claudia Bavel. También se pueden ver otros mensajes subidos de tono, como Bavel diciendo “me tendré que tocar por tu culpa”.

Los supuestos mensajes entre Joaquín y Claudia Bavel.

Joaquín y su lado familiar

Esto supone una sorpresa para sus seguidores. Joaquín es uno de los futbolistas más queridos. Su retórica y humor que demuestra cada vez que aparece en pantalla lo han convertido en un personaje de la televisión.

A Joaquín siempre se le ha considerado como un hombre de familia. Nunca ha escondido a sus hijas, que afrontan con naturalidad la fama de su padre. Aparecen juntos en redes sociales y viralizan bailes. Lo mismo ocurre con Susana Saborido. Su mujer lo ha acompañado a programas y entrevistas, donde siempre han demostrado una sana relación.

Esta forma de ser del exbético motivó a Atresmedia a ofrecer a Joaquín y su familia un curioso proyecto. Los cuatro han viajado por Estados Unidos, y sus aventuras han quedado grabadas en forma de episodios para un documental que se emite en Antena 3 desde enero. El Capitán en América muestra el día a día de una familia tan aclamada, en un contexto personal como es un viaje juntos por el norte de América.

De momento, Joaquín Sánchez no ha emitido ninguna palabra al respecto. Los usuarios de las redes sociales cuestionan que se trate verdaderamente del bético, quien no ha confirmado ni desmentido nada.