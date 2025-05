Goyo Jiménez (’Tu cara me suena 12′): “Me dio un mareo tras cortarme la barba. Llevaba 17 años con ella”

Goyo Jiménez, participante de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Goyo Jiménez se embarcó en la aventura de Tu cara me suena 12 sin saber que tendría que deshacerse de su bien más preciado. Como se sabe, la dinámica del programa consiste en ponerse en la piel de otros artistas conocidos gala tras gala. Es por ello que, nada más empezar la temporada, el reconocido humorista impactó a sus seguidores con su cambio de look.

“Renunciar a mi barba me ha costado mucho. Llevaba 17 años sin afeitarme la barba. Precisamente, la última vez que me la quité fue cuando trabajaba con José Mota haciendo sketches porque tenía que hacer un montón de personajes", explica en una entrevista, previa al estreno del formato de Antena 3, con diferentes medios, entre ellos Infobae España.

“Os juro que es verídico que me dio un mareo tras afeitarme. Esa noche me desperté en el hotel y fui al baño. Entonces, cuando vi mi reflejo, dije ‘¿Quién es este?’. Te lo juro que fue un susto. La barba es el maquillaje de los calvos“, detalla, haciendo gala de su característico sentido del humor.

“Se entrena el músculo físico y mental”

El de Melilla también cuenta cómo comenzó su aventura en Tu Cara Me Suena 12. “Ya se habían puesto en contacto conmigo para ir de invitado, pero no cuadrábamos agendas. Después, me llamaron para hacer al casting“, comienza a contar. ”Pensaba que no me iban a coger porque aquí necesitan gente talentosa. Fui al casting y me puse a cantar. De repente, les vi sonreír y me relajé tanto que empecé a hacer el imbécil. Y la cagué, porque les gustó“.

El también guionista, productor y director revela que algunas de las propuestas que presentó fueron canciones de Elvis Presley, Miguel Bosé, Jarabe de Palo o Raphael, quien “tiene una voz tan peculiar que es difícil de imitar”. Aunque le gustaría imitar a su compañero y rival en el programa, Bertín Osborne, con el tema Como un vagabundo, lo cierto es que en lo que va de andadura, se ha puesto en la piel de Robbie Williams y Rock DJ o el grupo Viceversa y su icónica canción Ella.

Aunque, sin duda, el personaje más complicado ha sido el imitar al príncipe Gitano y la canción Obi, Obá. “Ha sido el más difícil. Primero porque soy el doble de alto. Segundo porque tenía que hacer flamenco siendo hijo de un sevillano. Y, tercero, el hecho de ser un payo lechoso", explica.

Al margen de esto, otros de los hándicaps que destaca el entrevistado es el hecho de sudar muchísimo. “Es un problema gravísimo para el maquillaje porque parezco que se me van cayendo las cosas a trozos”, confiesa. Para él, estar en Tu cara me suena 12 le ha permitido salir de su zona de confort. “Tenemos que hacer cosas que o hemos hecho habitualmente. Hace muchísimos años que hacía cosas musicales, pero ya estaba desentrenado. Ahora, te tienes que superar. Te desafías y te sientes vivo, muy feliz”, expresa, agregando que el concurso de talentos es una experiencia que te marca.

“Hasta que no estás dentro no eres consciente. Fuera dices ‘bueno, está bien’. Pero una vez dentro dices ‘¡Madre mía, qué cosa tan tocha! ¡Qué maravilla!“, señala, haciendo hincapié en que es una experiencia agridulce, ya que ”se pasa bien y mal". “Es como un entrenamiento durísimo en el que estás muy a gusto. Aquí sufre el músculo físico y el músculo mental”.