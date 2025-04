‘Tu cara me suena 12′: el regreso de Àngel Llàcer y la increíble interpretación de Melani García como Céline Dion

Melani García interpreta a Celine Dion en la primera gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

La noche de este viernes, 4 de abril, Antena 3 ha estrenado la duodécima edición de Tu cara me suena, que vuelve a tener entre sus miembros del jurado Àngel Llàcer. Casi un año después de haber abandonado el concurso de talentos debido a una grave infección causada por una bacteria que contrajo durante un viaje a Vietnam y que casi le cuesta la vida, el presentador de televisión parece encontrarse plenamente recuperado.

Su vuelta ha sido por todo lo alto. En el tradicional y espectacular arranque de edición, el director teatral ha reaparecido caracterizado de Salomé para interpretar el simbólico tema Vivo cantando de la artista. Después de que Ana Guerra fuese la primera valiente enfrentarse al clonador imitando a Karol G y su icónico Si antes te hubiera conocido, el catalán ha reconocido que la nueva temporada del formato “empieza muy fuerte”.

Sin embargo, no ha sido hasta después de la actuación de Goyo Jiménez, quien se convirtió en el Príncipe gitano para entonar Obi, oba, cuando Llàcer se ha sincerado sobre su baja médica. “Quiero hacer un paréntesis porque, para mí, esto que va a pasar ahora es muy importante. Va a ser la primera valoración que voy a hacer después de haber estado enfermo”, ha pronunciado, visiblemente emocionado.

(I-D) Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer, jurado de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

“Hoy tenía mucho miedo de volver. Muchísimo. Yo en el hospital, que lo pasé tan mal, siempre les decía a los doctores ‘yo tengo que ir a Tu cara me suena’ y me miraban con una cara, como diciendo ‘tú no vas a volver a Tu cara me suena‘“, ha continuado expresando el miembro del jurado. ”Para mí, volver significaba estar curado del todo", ha admitido, poniendo el foco de atención en que la operación definitiva y en la que “volvió a nacer” fue la llevada a cabo un 6 de mayo, día en el que cumple años Lolita. "Ella me decía: ‘tú no te preocupes, àngel, que vas a volver a Tu cara me suena“, ha recordado.

El deseo de Llàcer se hizo realidad en la gran final de la pasada edición, cuando se emitió un vídeo en el que este ponía sobre la mesa su vuelta al formato. "En ese vídeo decía que volvería el día que yo me sintiera superpoderoso. Hoy me siento superpoderoso y yo creo que es por el amor que he recibido“, ha manifestado, agradeciendo todas las muestras de cariño que ha recibido en este tiempo. ”Siempre decimos que las redes están llenas de odio, pero yo tengo la grandísima suerte de que mis redes están llenas de amor. Es el amor de todo el público lo que me ha hecho sentirme fuerte, superpoderoso y que esté aquí hoy. ¡Viva la vida y viva Tu cara me suena!“.

Melani García hace historia

La tercera en subirse al escenario fue Gisela Lladó, quien ha dejado a todos boquiabiertos al ponerse en la piel de Katy Perry con Teenage dream. Aunque, sin duda, quien ha impresionado a todos ha sido Bertín Osborne, quien pasó por el clonador para dar vida a Omar Montes y su hit La sevillana, dando lugar a una actuación histórica en la televisión. Esperansa Grasia ha tenido el reto de ponerse en la piel de La mosca Tse Tse con Te quiero comer la boca, mientras que Mikel Herzog Jr. hizo lo mismo con Abraham Mateo y Maníaca.

Todos los concursantes de 'Tu cara me suena 12' caracterizados tras la primera gala (Atresmedia)

Por su parte, Yenesi ha pasado por el clonador para tomar el papel de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh con 20 de enero. Con guitarra en mano y traje de cuadros, Manu Baqueiro se ha puesto en la piel de Harry Styles y su tema Golden. Sin embargo, quien logró conquistar a los miembros del jurado en su debut fue Melani García, la primera menor de edad en participar en el concurso de talentos.

La joven de 17 años ha tenido el reto de imitar a Céline Dion y su icónico tema Hymme à l’amour. Luciendo un largo vestido blanco, la concursante recreó la estampa de la cantante canadiense en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde estaba subida en la Torre Eiffel.

Un adelanto de lo que será la nueva edición del concurso de talentos de Antena 3.

“A mí que me emocione la gente, hasta me cuesta un poco. Últimamente, las voces potentes las escucho menos y cuando escucho un tema como este, en una niña de 17 años, con esa bestialidad y sentimiento… Me dejas absolutamente sin palabras“, ha reconocido Chenoa. Melani se ha coronado como la ganadora de la primera gala de Tu cara me suena 12 y ha donado los 3.000 euros de premio a la fundación Horta Sud, cuya labor principal es ayudar a todos los damnificados por la DANA.