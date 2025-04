Ana Guerra (‘Tu cara me suena 12′): “Nunca había escuchado la canción ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G”

Ana Guerra, concursante de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Ana Guerra ha cumplido una meta más. Tras varios años queriendo participar en Tu cara me suena, y después de haber acudido como invitada, por fin, se ha postulado como una de las concursantes. La cantante forma parte de la duodécima edición del concurso de talentos de Antena 3.

“Ha habido ofertas muchos años, tanto por parte de Antena 3 como por parte de Gestmusic (productora del programa), pero no coincidíamos por temas de calendarios. Nunca nos venía bien a ninguno de los dos. Y este año me tocaba”, detalla en una entrevista, previa al estreno del formato, con varios medios, entre ellos Infobae España.

La intérprete de Lo malo reconoce que no es lo mismo acudir como invitada al programa que participar: “La responsabilidad es diferente. Antes era un canto y me voy. Ahora tienes el peso de que ayudas a una ONG y los puntos acumulativos”.

“No hice casting”

La pareja de Víctor Elías debutó en el programa imitando a Karol G y su icónico tema Si antes te hubiera conocido. Y, sobre ello, revela un importante detalle: “Yo no conocía la canción porque sabéis que vivo en un huevo Kinder y yo no había escuchado nunca la canción”. La exparticipante de Operación Triunfo también deja claro que es muy autoexigente consigo misma, pues intenta aprovechar el tiempo “para hacer una buena imitación”, como la que tuvo lugar en la segunda gala con su increíble imitación a Ana Torroja y su tema No es serio este cementerio.

“Podría llegar a ver el vídeo de la persona que me toca imitar, desde que lo sé hasta que canto, igual unas 60 veces”, admite, poco antes de sacar a la luz su gran secreto antes de salir a los escenarios: “Yo hago un tip mucho que es justo antes de salir a cantar, me pongo la canción cantada por el artista original y ya coloco la voz”.

Avance de la undécima edición de 'Tu cara me suena'. (Atresmedia)

Como se sabe, Ana Guerra saltó a los focos gracias a su paso por la Academia de OT. La productora detrás de este formato es la misma que la de Tu cara me suena. Por ello, es de sobra conocido su talento musical. “Yo estaba muy vista en Gestmusic y la verdad es que no hice casting como tal”, afirma la entrevistada, quien revela que si tuviera que imitar a algunos de sus compañeros, elegiría a Gisela Lladó.

Además, también confiesa que le haría “muchísima gracia” ver a algunos de sus compañeros ponerse en su piel, como en su día hicieron Ana Simón y Cristina Pedroche con Lo Malo. Por último, también detalla que su idea es poder ayudar hasta a dos ONGs con su participación en el formato de Antena 3. “La segunda todavía no la tengo en mente, pero porque es complicado elegir. Pero, la primera es porque tenemos el doble de casos de ELA a nivel nacional. Tengo una tía que tiene ELA y una fundación concreta, Idela se llama, le ha ayudado mucho. Y por eso la he elegido. Ha sido para mí una forma de agradecerles esta ayuda para que sigan investigando y ayudando a mucha más gente”, afirma.