El cardenal español Carlos Osoro será el más mayor del Cónclave y el australiano Mikola Bychok, el más joven

El cardenal Carlos Osoro Sierra a su llegada al Vaticano, a 25 de abril de 2025. (REUTERS/Hannah McKay)

Un total de 133 cardenales entrarán al Cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo para elegir al nuevo Papa, al sucesor de Francisco. El más mayor de todos ellos es el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, de 79 años; y el más joven, el australiano Mikola Bychok, de 45 años.

Aunque en principio son 135 cardenales los electores, hay dos purpurados que se ausentarán por motivos de salud: el cardenal español Antonio Cañizares y el cardenal bosnio Vinko Puljic. Por continentes, 53 cardenales son europeos, 37 americanos (16 norteamericanos, 4 centroamericanos y 17 sudamericanos), 23 asiáticos, 18 africanos y 4 de Oceanía.

Además, por primera vez, 12 estados, de un lado al otro del planeta, cuentan con cardenales electores autóctonos: de Haití, el cardenal Chibly Langlois; de Cabo Verde, Arlindo Furtado Gomes; de la República Centroafricana, Dieudonné Nzapalainga; de Papúa Nueva Guinea, John Ribat; de Malasia, Sebastian Francis; de Suecia, Anders Arborelius; de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich; de Timor Oriental, Virgilio do Carmo da Silva; de Singapur, William Seng Chye Goh; de Paraguay, Adalberto Martínez Flores; de Sudán del Sur, Stephen Ameyu Martin Mulla y de Serbia, Ladislav Nemet, según informa el portal oficial del Vaticano Vatican News.

Mayoría septegenaria

El cardenal elector más joven es el australiano de adopción Mikola Bychok, de 45 años, originario de Ucrania, obispo de la eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne de los ucranianos. El más mayor es el español Carlos Osoro Sierra, de 79 años, nacido en Castañeda (Cantabria), que antes de convertirse en sacerdote, estudió magisterio, pedagogía y matemáticas.

Los más numerosos son los nacidos en 1947. En concreto, hay 13 entre los que emitirán su voto con 78 años cumplidos o por cumplir. Solo el cardenal siciliano Baldassare Reina, vicario general de Roma, es de 1970 y cumplirá 55 años el 26 de noviembre. Mientras el cardenal canadiense Leo Frank, de 1971, y el lituano Rolandas Makrickas —al que el Papa Francisco nombró en su testamento—, de 1972, no tienen coetáneos.

Veteranos del Cónclave son los cinco cardenales creados por san Juan Pablo II: el francés Philippe Barbarin, el croata Josip Bozanic, el húngaro Péter Erdo, el bosnio Vinko Puljic y el ghanés Peter Turkson. Si bien, Vinko Puljic finalmente no entrará en el cónclave por motivos de salud. En cambio, hay 22 electores que recibieron el birrete cardenalicio de manos de Benedicto XVI y 108 que lo llevan por haberlos elegido Francisco.

33 cardenales de 18 familias religiosas

Entre los electores hay 33 cardenales de 18 familias religiosas: cinco salesianos (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero y Daniel Sturla Berhouet); cuatro consagrados de la Orden de los Frailes Menores (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler y Leonardo Steiner), cuatro jesuitas (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich y Ángel Rossi) y tres franciscanos conventuales (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti y Dominique Mathieu).

El cónclave comenzará el 7 de mayo y se empezará a votar esa misma tarde.

En la Capilla Sixtina votarán también dos dominicos (Timothy Peter Joseph Radcliffe y Jean-Paul Vesco); dos lazaristas (Vicente Bokalic Iglic y Berhaneyesus Demerew Souraphiel); dos redentoristas (Mykola Bychok y Joseph Tobin) y dos verbitas (Tarcisio Kikuchu y Ladislav Nemet). A ellos se suman el agustino Robert Prevost, el capuchino Fridolin Ambongo Besungu, el carmelita descalzo Anders Arborelius, el cisterciense Orani João Tempesta; Gérald Lacroix, del Instituto Secular Pío X, el misionero de la Consolata Giorgio Marengo, el misionero del Sagrado Corazón de Jesús John Ribat, el escalabriniano Fabio Baggio y el espiritano Dieudonné Nzapalainga.

El Papa debe tener menos de 80 años

El canon 349 del Código de Derecho Canónico especifica que los cardenales “constituyen un Colegio especial al que corresponde proveer a la elección del Romano Pontífice” y añade que los cardenales “asisten” al Papa “bien actuando colegialmente cuando son convocados juntos para tratar asuntos de mayor importancia, bien como individuos, es decir, en los diversos oficios que desempeñan, prestando su ayuda en el cuidado especialmente cotidiano de la Iglesia universal”.

Es la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis la que establece que eligen al Sucesor de Pedro los cardenales que, antes del día de la muerte del Papa, o del día en que quede vacante la Sede Apostólica, no hayan alcanzado la edad de 80 años, distinguiendo así entre cardenales electores y no electores. Hasta la fecha, el Colegio Cardenalicio está formado por un total de 252 cardenales, de los cuales 135 son electores y 117 no electores.

Seis españoles

Un total de seis cardenales españoles, cuatro de ellos miembros de la Conferencia Episcopal Española (CEE), entrarán en el Cónclave para elegir al nuevo Pontífice. En concreto, tres de ellos pertenecen a la Conferencia Episcopal Española: el arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro; y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

A ellos se suma Ángel Fernández Artime que fue rector mayor de los Salesianos y, actualmente, es el proprefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Completan la lista de electores nacidos en España: el arzobispo de Rabat, Cristóbal López, y el obispo de Córcega, Francisco Javier Bustillo. Todos ellos tienen menos de 80 años, que es requisito para ser elector en un Cónclave.

Noticia elaborada por Europa Press