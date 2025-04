Xantia, Mondeo o Laguna: 10 coches que cumplen 30 años y ya pueden ser considerados históricos: estos son los beneficios si tienes uno

Concesionario de coches de segunda mano. (Europa Press)

El tiempo pasa demasiado rápido, y normalmente cuando más conscientes somos es al comprobar cuándo se estrenó una película, debutó un deportista u ocurrió un determinado suceso que aún tenemos presente. Puede tratarse de décadas. Es probable que en las siguientes líneas pase algo similar, enumerando los coches que este 2025 han cumplido 30 años y pueden ya ser calificados como vehículos históricos, si atendemos al lenguaje de la Dirección General de Tráfico (DGT), o clásicos, dicho de forma coloquial.

Numerosos expertos a los que hemos mencionado en incontables informaciones sobre el mundo del motor señalan que hoy día, con excepciones, los coches de ahora, si bien tecnológicamente a años luz, mecánicamente no son fabricados para durar como sí los de antaño, cuando además eran más baratos en relación con las rentas. Por eso no extraña ver por las calles y carreteras alguno de los modelos que están de aniversario, cuyo único y cierto que no menor problema tiene que ver más con los estándares medioambientales.

10 coches que cumplen 30 años en España

Hay algunos más, pero estos son los 10 coches que, tres décadas después, son finalmente los más populares o conocidos de 1995, cuando fueron lanzados al mercado. Como se podrá ver, algunos son la primera generación de modelos que tuvieron más, algunos incluso todavía hoy:

BMW Serie 7 (E38)

BMW Serie 7 E38.

Esta generación del BMW Serie 7 marcó un hito en las berlinas de lujo, incorporando innovaciones como el navegador GPS de fábrica y sistemas de seguridad avanzados para la época.

Audi A4 (B5)

Audi A4 B5.

El primer Audi A4, sustituto del Audi 80, redefinió el segmento de las berlinas premium medias con un diseño más moderno y una apuesta firme por la calidad interior.

Opel Tigra

Opel Tigra.

El Opel Tigra fue un coupé compacto derivado del Corsa, con un diseño juvenil y deportivo que se convirtió en un símbolo de los años 90 entre los conductores más jóvenes.

Volkswagen Polo III

Volkswagen Polo III.

La tercera generación del Volkswagen Polo ofreció un diseño más seguro y robusto, consolidándose como uno de los utilitarios de referencia en Europa.

Renault Laguna I

Renault Laguna I.

El Laguna reemplazó al Renault 21, apostando por el confort de marcha y la seguridad, incluyendo airbags de serie en muchas versiones, algo poco habitual en su segmento en 1995.

Seat Toledo I

Seat Toledo I.

Diseñado por Giorgetto Giugiaro, el Toledo fue el primer modelo de SEAT desarrollado bajo la tutela del Grupo Volkswagen, combinando practicidad con motores de tecnología alemana.

Ford Mondeo I

Ford Mondeo I.

El primer Ford Mondeo fue un éxito global para la marca estadounidense, destacando por su comportamiento dinámico y la incorporación de equipamientos que no eran habituales en su segmento.

Toyota RAV4 I

Toyota RAV4 I.

El Toyota RAV4 de 1995 fue uno de los pioneros del segmento SUV compacto, combinando capacidades todoterreno con un enfoque urbano, lo que revolucionó el mercado.

Citroën Xantia

Citroën Xantia.

La berlina de Citroën apostó por la suspensión hidractiva para ofrecer un confort de marcha superior, manteniendo la tradición tecnológica de la marca francesa.

Peugeot 406

Peugeot 406.

Conocido por su equilibrio entre confort, fiabilidad y precio, el Peugeot 406 tuvo una notable carrera comercial y participación destacada en competiciones como el BTCC británico.

Solo si conserva su estado original

De acuerdo con la DGT, no solo los 30 años son imprescindibles para que el dueño de un coche con esta antigüedad pueda hacer los trámites para la calificación de su vehículo. Los requisitos son los siguientes:

Haber sido fabricado o matriculado por primera vez hace 30 años o más.

No haber sufrido modificaciones importantes en sus características técnicas originales.

Tener interés histórico, bien por su valor cultural, su participación en hechos históricos o su rareza.

Superar una inspección específica en un laboratorio oficial autorizado.

Obtener una resolución de catalogación emitida por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

El proceso de catalogación incluye la elaboración de un informe técnico, una inspección individualizada y la obtención de una matrícula específica para vehículos históricos.

Beneficios para los propietarios de un vehículo histórico

Una vez catalogado, un vehículo histórico goza de una serie de ventajas administrativas y fiscales:

ITV: la frecuencia de la inspección técnica es más laxa, pudiendo ser de hasta cada cinco años, dependiendo de la antigüedad del vehículo.

Impuesto de circulación: muchos ayuntamientos aplican exenciones o importantes reducciones en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Circulación en Zonas de Bajas Emisiones: los vehículos históricos suelen estar exentos de restricciones medioambientales, aunque su uso puede limitarse a actividades culturales, concentraciones o desplazamientos ocasionales, según la normativa municipal.