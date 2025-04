Un niño de 7 años descubre fósiles jurásicos en el jardín de su casa: “Es como mirar a través de una ventana hacia el pasado”

Imagen de archivo de un niño jugando en un jardín. (Pexels)

Un hallazgo inesperado ha capturado la atención de la comunidad científica y de los entusiastas de la paleontología. Elliott, un niño de siete años, ha encontrado en el jardín de su casa fósiles que datan de hace aproximadamente 140 millones de años. Según ha contado la BBC, el joven y su familia se mudaron a Matlock, Derbyshire, hace tan solo tres meses. Mientras los tres trabajaban en quitar rocas de piedra caliza de su terreno, se toparon con los restos de criaturas del período Jurásico.

El descubrimiento ocurrió cuando Elliott, con la ayuda de sus padres, rompió las rocas extraídas del suelo y encontró en su interior fósiles bien conservados. “Me encanta encontrar fósiles. Me hizo muy feliz descubrirlos”, expresó el niño, quien además manifestó su entusiasmo por continuar explorando y aprendiendo sobre estos vestigios del pasado. “Cuando miro uno de mis fósiles, me siento muy interesado y pienso: ¿cuántos más podré encontrar?”, añadió.

Unos fósiles de 140 millones de años

La doctora Susannah Lydon, paleontóloga de la Universidad de Nottingham, explicó a la BBC que los fósiles son más comunes de lo que muchas personas creen, aunque generalmente permanecen ocultos bajo la vegetación o en lugares donde no están expuestos a la erosión. Según detalló la especialista, los mejores lugares para encontrar fósiles suelen ser las costas, donde las rocas quedan al descubierto debido a la acción del agua y el viento.

Aunque Matlock se encuentra sobre un terreno que alguna vez fue un antiguo arrecife y es conocido por contener fósiles, la doctora Lydon considera que los especímenes encontrados por Elliott probablemente no se originaron en esa área. Para ella, es posible que las rocas hayan sido transportadas desde otro lugar, como Dorset, por coleccionistas o constructores. Las rocas, que tienen entre 140 y 180 millones de años, contienen fósiles de ammonites, moluscos de concha espiral que habitaron los océanos durante la era de los dinosaurios.

La paleontóloga destacó la emoción que genera el descubrimiento de fósiles, una oportunidad única para observar algo que no ha sido visto por nadie durante millones de años. “La alegría de buscar fósiles radica en encontrar algo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Es como mirar a través de una ventana hacia el pasado”, señaló.

El entusiasmo de Elliott por los fósiles no solo ha despertado su curiosidad científica, sino que también ha generado orgullo en su familia. Su madre, Gemma, de 42 años, comentó que aunque no están completamente convencidos de seguir excavando el jardín, están emocionados por los hallazgos de su hijo. “Está muy emocionado. Es increíble lo que ha encontrado, y estoy muy orgullosa de él”, afirmó.

Cómo iniciarse en la búsqueda de fósiles

Para quienes deseen seguir los pasos de Elliott y explorar el mundo de la paleontología, la doctora Lydon ofreció algunos consejos. En su opinión profesional, no es necesario contar con equipo especializado para comenzar a buscar fósiles. Lo más importante es saber dónde buscar, y las costas suelen ser un buen punto de partida debido a la exposición natural de las rocas. Este tipo de actividad no solo permite descubrir restos del pasado, sino que también fomenta el interés por la ciencia y la historia natural.