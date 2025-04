Karla Sofía Gascón critica la definición legal de lo que es una mujer en Reino Unido en los Premios Platino: “Que venga quien quiera a comprobar que yo no soy una mujer”

Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). (Francisco Guerra / Europa Press).

La doceava edición de los Premios Platino ha comenzado este domingo 27 de abril, celebrada esta edición en el Palacio Municipal IFEMA en Madrid, para galardonar algunas de las mejores películas del cine Iberoamericano. Los largometrajes españoles compiten como cada año contra las mejores producciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Portugal, Puerto Rico y Venezuela, entre otros quince países.

Las nominaciones españolas de este año para la categoría de Mejor Película del año se centran en La infiltrada, de Arantxa Echevarría, y El Jockey, de Luis Ortega. Sin embargo, el escenario se ha llenado de numerosos actores, actrices, productores y directores que han otorgado las diferentes condecoraciones a los ganadores de la noche. Entre estas figuras ha destacado Karla Sofía Gascón, quien ha acudido como espectadora y como presentadora, ya que Emilia Pérez no podía ser nominada al ser una película francesa.

Por ello, ha sido una de las primeras celebridades que han pasado por la alfombra roja de los premios. Al pararse frente a los micrófonos de RTVE, la actriz madrileña ha expresado su emoción por poder formar parte en “la fiesta del habla hispana, de la cinematografía que hacemos entre todos nosotros”. Gascón, quien otorgará los premios a Mejor guion y Mejor dirección, ha anunciado su participación en sus proyectos en Francia e Italia y que comenzará a grabar en las próximas semanas.

“Me siento como en casa”

Durante su paseo por la alfombra, Karla Sofía se ha parado para hablar con el equipo de Infobae España y ha explicado cómo se siente, después de los duros meses de polémicas que nació durante la promoción de Emilia Pérez. "La verdad es que me siento no solamente porque es mi casa, porque yo soy madrileña, sino que me siento como en casa", ha asegurado.

A pesar de ser un nuevo sentimiento para la actriz, pues la entrega de un premio “se vive de manera diferente porque da mucho más nervio estar nominada”. Así, la madrileña ha confesado: “Estoy feliz por ese lado, porque no tengo que pasarlo mal si no me toca”. No obstante, “también ‘rabiosilla’ porque no se puede nominar a mi película. Resulta que es francesa. Mal plan”, ha explicado en la alfombra.

También ha expresado su impaciencia por “empezar ya a hacer películas”, para poder “estar aquí pronto, pero como nominada”. Sin embargo, se encuentra verdaderamente agradecida por poder participar en la edición de este año como presentadora, junto con “todos mis amigos” a los que ha tenido la oportunidad de conocer “ahora”.

“Me da igual lo que diga la Corte”

Tras la definición del Tribunal Supremo de Reino Unido, como la definición legal de lo que es una mujer, la comunidad trans se ha pronunciado en contra. Del mismo modo, antes de continuar con su camino, la madrileña ha respondido sobre la polémica del momento: “Me desagrada muchísimo todo lo que está ocurriendo en el mundo contra las personas trans, en específico contra las mujeres trans”.

“Solamente puedo decir una cosa”, ha afirmado: “Que venga quien quiera a comprobar que yo no soy una mujer”. De esta manera, a Gascón le “da igual lo que diga la Corte”. Ella ha dejado claro que da igual “de donde sea que vengan y lo comprueben de la manera, es imposible”, ha zanjado.