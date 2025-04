Ni Messi, ni Ronaldo, Karla Sofía Gascón confiesa que Hugo Sánchez es su ídolo futbolístico

Karla Sofía Gascón dijo ser admiradora de Hugo Sánchez. (Jovani Pérez)

Viviendo una época donde la mayoría se divide entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hay quienes aún rinden homenaje a las leyendas que marcaron época antes de la era digital. Es el caso de Karla Sofía Gascón, actriz española que ha ganado notoriedad en los últimos meses por su papel en la película de Emilia Pérez, y que ahora sorprendió tras compartir a su ídolo futbolístico: el mexicano Hugo Sánchez.

Siendo una de las estrellas invitadas para un partido benéfico en España, la controversial actriz se dio cita en la casa del Leganés. Ahí, la oriunda de Alcobendas dio a conocer su lado “pambolero”, comentando algunas anécdotas suyas detrás de un balón.

No obstante, una de las declaraciones que más sorprendió a los presentes, fue cuando señaló al que siempre ha sido su ídolo y referente en la órbita deportiva. Ni Lionel Messi con todos sus Balones de Oro, ni Cristiano con sus goles de otro planeta. Para Karla, el verdadero referente es el Pentapichichi mexicano, Hugo Sánchez.

Se cumplieron 35 años de la chilena de Hugo Sánchez con el Real Madrid (Twitter/ @RICARDOMURGUIA)

Y es que, Hugo Sánchez no solo es una leyenda del fútbol mexicano, sino también un símbolo del Real Madrid de los años 80, una época en la que el equipo merengue dominó el campeonato español con una delantera letal y acrobática. Su famosa ‘chilena’, su actitud desafiante y su instinto goleador lo convirtieron en una figura que, claramente, marcó la infancia o juventud de muchos, incluyendo a Karla Sofía Gascón.

“¿Admirar? Yo siempre he admirado a Hugo Sánchez, es uno de mis ídolos. También admiro a Pelé, pero como yo soy del Real Madrid, admiro a todos los del Real Madrid”

La actriz no dudó en colocar a Hugol al nivel de mitos como Pelé, reconociendo su impacto no solo en el campo, sino como ícono cultural.

Karla Sofía Gascón dijo ser admiradora de Hugo Sánchez. (Instagram/Leganés FC)

Dotes en el futbol

Por otro lado y ya metiéndose de lleno en el juego amistoso, Gascón se sinceró al apuntar que no tenía grandes cualidades dentro del terreno de juego. Incluso, recordó el equipo que llegó a tener años atrás con algunos colegas, aceptando que terminaban perdiendo en la mayoría de los encuentros.

“Yo soy delantera, no doy pie con bola pero ahorita lo verán, voy a intentarlo. Teníamos un equipo de futbol hace muchos años con algunos actores españoles, pero siempre perdíamos, éramos realmente unos panqués. Me da vergüenza porque te digo que llevan muchos años que no juego”, finalizó la protagonista de Emilia Pérez.

Karla Sofía Gascón vista 'El Hormiguero' (El Hormiguero)