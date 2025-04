Cómo cobrar la pensión de amas de casa de la Seguridad Social: requisitos y beneficiarias

Ama de casa (Adobestock)

Durante décadas, millones de personas —en su mayoría mujeres— han desarrollado labores domésticas sin remuneración ni reconocimiento formal. Se trata de quienes se dedicaron al cuidado del hogar y de los hijos, sin empleo remunerado ni cotización a la Seguridad Social. Aunque el número de personas en esta situación ha disminuido, según la Encuesta de Población Activa (EPA), todavía hay en España unas 2,8 millones de personas, muchas de ellas mayores de 70 años.

Estas personas no han generado el derecho a una pensión contributiva por no haber tenido ingresos declarados ni haber cotizado. Por este motivo, cuando se menciona la llamada “pensión para amas de casa”, se hace referencia en realidad a la pensión no contributiva de jubilación, gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Esta ayuda está pensada para personas que, aunque no hayan cotizado lo suficiente, se encuentran en situación de necesidad económica y cumplen ciertos requisitos legales.

Si bien históricamente esta prestación se ha vinculado con mujeres que trabajaron exclusivamente en el hogar, en la actualidad puede solicitarla cualquier persona que no tenga derecho a una pensión contributiva y se halle en situación económica vulnerable, con independencia de su género o trayectoria laboral.

Las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025, las mínimas un 6% y no contributivas e IMV, un 9%.

Requisitos principales

Para acceder a esta pensión es necesario tener 65 años o más, residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos 10 años entre los 16 años de edad y la fecha de solicitud, de los cuales al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Otro requisito esencial es la carencia de ingresos suficientes. Según los datos del Imserso para el año 2024, el solicitante no debe superar unos ingresos anuales de 7.905,80 euros.

Cuantía y condiciones

La cuantía anual de esta pensión en 2024 asciende a 7.905,80 euros, repartidos en 14 pagas de 564,70 euros al mes. Esta cantidad puede verse reducida si el solicitante vive con otras personas, ya que se tienen en cuenta los ingresos de la unidad económica de convivencia. Cuando dentro de una misma unidad económica conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía íntegra individual para cada uno de ellos es la siguiente:

Para 2 beneficiarios, un total de 6.719,93 euros con una cuota mensual de 480,00 euros

Para 3 beneficiarios, un total anual de 6.324,64 euros con una cuota de 451,76

Para 4 beneficiarios, una cuota anual de 6.127,00 euros, que equivale a 14 cuotas mensuales de 437,64 euros

Si los ingresos totales superan el umbral, la pensión se reduce de forma proporcional. La cuantía individual de la pensión para cada ciudadano se establece en función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, sin que pueda ser inferior a la mínima del 25%, que equivale a 1.976,45 euros anuales.

En definitiva, la pensión no contributiva de jubilación continúa siendo una vía de protección para quienes, pese a no haber cotizado, alcanzan la edad de retiro sin recursos suficientes. Aunque hoy su alcance es más amplio, su vinculación con el trabajo doméstico no remunerado refleja un vacío estructural que afectó —y aún afecta— a buena parte de las mujeres mayores en España.