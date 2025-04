Un experto en cocina revela cuál es la mejor forma de congelar las verduras

Verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de comida en el frigorífico es una situación común en muchos hogares, ya sea por intentar planificar el menú semanal o por no haber calculado correctamente las cantidades a la hora de hacer la compra. Sin embargo, tirar comida nunca es una opción viable, y es por eso que muchas personas recurren al congelador para prolongar la vida útil de sus alimentos. Así, este aparato se convierte en un gran aliado para conservar productos, reduciendo tanto el desperdicio como el riesgo de infecciones.

Congelar verduras, en particular, es una práctica habitual para muchos que desean aprovechar al máximo su compra semanal. No obstante, no todos los alimentos se congelan de la misma manera ni con los mismos resultados. Para guiar a quienes buscan optimizar este proceso, un experto en cocina, conocido en redes sociales como tito.prosper_cocina, ha compartido sus consejos sobre la mejor forma de congelar verduras, asegurando que se mantengan frescas y con buen sabor al descongelarlas.

Freepik

Cuál es la mejor forma de congelar verduras

Tal y como ha indicado el propio cocinero, para congelar verduras de manera efectiva, lo primero que debe hacerse es pelarlas si es necesario y cortarlas en trozos pequeños. después, llegará el paso más importante, blanquearlas. “Qué quiere decir precocinadas por uno o tres minutos en agua hirviendo con sal. Después la retiras a un agua fría para cortar la cocción”, explica. Este paso ayuda a precocinarlas y conservar su sabor, color y nutrientes.

Una vez frías, es crucial secarlas bien, ya sea con un centrifugador de vegetales o con papel de cocina, para evitar que el exceso de agua afecte su calidad en el congelado. Después, simplemente coloca las verduras en bolsas de cierre hermético o en el recipiente adecuado para congelar, y llévalas directamente al congelador.

Este método es ideal para una gran variedad de vegetales como espinacas, acelgas, zanahorias, zapallo, boniato, brócoli, coliflor, chauchas, alubias, arvejas, puerro, entre otros. En el caso de la cebolla, el morrón y el ajo, no es necesario blanquearlos; simplemente pica o trocea y ponlos en el recipiente para congelar. Estos ingredientes estarán listos para usar cuando los necesites.

Sin embargo, esta técnica no sirve para cualquier tipo de vegetal. “No es apto para congelar el pepino, la lechuga, la patata y el tomate en estado fresco. Solo lo congelamos siempre en salsas”, matiza el cocinero.

(Puedes ver la publicación completa en este enlace https://www.tiktok.com/@tito.prosper_cocina/video/7377388553590066437?_r=1&_t=ZN-8vbTxymlOtS)

Cuánto tiempo se pueden mantener las verduras en el congelador

Las verduras congeladas son una excelente opción para prolongar su vida útil, pero su duración depende del tipo de alimento y las condiciones de congelación. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), si se almacenan correctamente en envases herméticos o bolsas especiales para congelación, las verduras pueden mantenerse en buen estado durante un periodo de entre 8 y 12 meses, siempre y cuando el congelador esté a una temperatura constante de -18 °C.

Aunque la seguridad alimentaria puede mantenerse más allá de este rango de tiempo, la calidad de las verduras podría verse afectada. Pasado el periodo recomendado, su textura, sabor y valor nutricional tienden a deteriorarse, lo que puede hacer que pierdan sus propiedades originales. Para asegurar la mejor calidad, es aconsejable etiquetar cada envase con la fecha de congelación y consumir los productos dentro del tiempo sugerido.

Eso sí, no es recomendable descongelar las verduras y después volver a congelarlas ya que este proceso puede alterar aún más sus propiedades, como la textura y el sabor.