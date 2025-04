Cómo saber cuál es mi número de la Seguridad Social

Oficina del SEPE (Eduardo Parra/Europa Press)

El Número de la Seguridad Social (NUSS) es uno de los identificadores más importantes en el sistema social español. Sin embargo, muchas personas desconocen qué es exactamente, dónde encontrarlo o si coincide con el número de afiliación. A continuación, resolveremos estas y otras dudas frecuentes sobre este número vital.

El NUSS es el número que identifica a cada ciudadano en sus relaciones con la Seguridad Social. Este número es esencial para acceder a diversos servicios y prestaciones del sistema de la Seguridad Social, como el alta en el sistema de pensiones, la solicitud de prestaciones por desempleo, la cobertura sanitaria y otros servicios relacionados con la Seguridad Social.

Este número es necesario para darse de alta como trabajador o empleador, y también es indispensable para acceder a la atención sanitaria pública, ya que lo utiliza el sistema sanitario de la comunidad autónoma correspondiente para dar de alta la tarjeta sanitaria y permitir el acceso a los servicios médicos.

El NUSS y el Número de Afiliación (NAF) son el mismo número. El NUSS se convierte en el NAF cuando una persona inicia, por primera vez, una actividad laboral que implique su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social. Esto aplica para todos los regímenes del sistema, ya sea el general, de autónomos, del Mar, entre otros. Por tanto, el NUSS es un número único que se asigna al ciudadano cuando entra en el sistema y lo acompaña a lo largo de su vida laboral y personal en cuanto a sus relaciones con la Seguridad Social.

¿Dónde puedo encontrar mi NUSS?

Si no recuerdas dónde tienes tu número de la Seguridad Social o si no lo tienes asignado, existen varias formas de localizarlo fácilmente. Una de las vías más directas es el portal Import@ss, gestionado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Desde este portal puedes consultar tu NUSS en el área personal una vez te identifiques. También puedes acceder a la sección denominada ‘Acreditación del Número de la Seguridad Social’, donde podrás obtener un documento en PDF que lo confirma.

Para acceder a tu área personal en Import@ss, puedes utilizar varios métodos de identificación:

Cl@ve Permanente o Cl@ve Móvil

Vías SMS

DNI electrónico (DNIe) o Certificado digital

Además de consultar el portal, el NUSS también suele figurar en la nómina, contrato de trabajo o en tu informe de vida laboral si ya has trabajado en algún momento. Si no tienes acceso a estos documentos, puedes solicitar el número a través de Import@ss con el siguiente procedimiento: necesitarás tu documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte), un correo electrónico y un dispositivo con cámara para realizar una fotografía. Una vez que completes la solicitud, recibirás el número asignado con la correspondiente resolución que podrás imprimir.

¿Cómo solicitar el NUSS?

Si nunca has trabajado o no has estado dado de alta en el sistema de la Seguridad Social, puedes solicitar el NUSS de forma sencilla. Si vas a trabajar por cuenta ajena, la empresa será la responsable de solicitarlo en tu nombre. Sin embargo, si eres autónomo o necesitas el número por otro motivo, puedes solicitarlo directamente desde Import@ss.

Es importante recordar que los estudiantes que cursan estudios oficiales, desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria hasta el tercer ciclo universitario, también deben tener asignado un NUSS, ya que deben formar parte del Seguro Escolar. Además, desde el 1 de enero de 2024, los estudiantes en prácticas formativas (ya sean remuneradas o no) también deben estar dados de alta en la Seguridad Social, para lo cual es necesario contar con el NUSS.

Aunque el sistema sanitario de tu Comunidad Autónoma utiliza el NUSS para expedir la tarjeta sanitaria, este número no es lo mismo que la tarjeta. La tarjeta sanitaria te permite acceder a la atención médica y otros servicios relacionados con la salud, pero el NUSS es el identificador dentro del sistema de la Seguridad Social, mientras que la tarjeta sanitaria tiene un ámbito más específico para los servicios médicos.