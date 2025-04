Yami Safdie conoció a Broncano a través de Bizarrap en un ‘after’ de Duki: hoy le ayuda con su ‘vision board’ en ‘La Revuelta’

Yami Safdie visita La Revuelta (RTVE)

Esta noche - aunque en realidad no fue ni por la noche ni esta, ya que se ha emitido un programa pregrabado - La Revuelta ha traído a Yami (de Yamila) Safdie, la cantante argentina, a sentarse con Broncano. De forma literal, además, porque nada más llegar Yami le ha entregado su regalo - materiales para diseñar una vision board, que la argentina llama “tablero de visión”- y se han sentado en el suelo a hacer las manualidades con el fin de que Broncano, desconcertado en un principio, se plantease los objetivos del año: “Te lo traje para que lo hagamos juntos, con lo que pueden ser tus metas del año”, explicó.

Entre otras cosas, Yami cree que Broncano desea tener un cuerpo musculado, a lo que el presentador asegura que “este deseo no lo necesito porque no estoy lejos”; o una cita romántica con ningún otro que Pablo Motos. “Esta muchacha es un demonio”, ha reaccionado Broncano, “ha venido con la sonrisilla y el rollo así inocente, pero es más mala... Mirad qué cita me propone”.

En realidad, aunque no hacía falta, la cantante no ocultó que la intención del regalo era vacilar un poco a Broncano: “A mí me dijeron que había que tomarte el pelo”, confesó, lanzando además un lardo amable a El Hormiguero: aseguró que nunca lo había visto porque siempre sigue La Revuelta. Lo sorprendente sería que viese alguno de los dos.

La carrera musical de Yami: de publicar versiones de Camilo a colaborar con él en un tema

Yami se quería dedicar a la música desde que era pequeña: a los nueve años, comenzó sus estudios de canto y teatro musical en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, en Argentina; y más adelante se licenció en Artes Escénicas.

Sin embargo, durante la entrevista, Safdie asegura que su carrera acabó por coger impulso precisamente gracias a eso de las vision boards. Según cuenta, la técnica le ayudó a pasar de compartir sus versiones de temas de Camilo en redes sociales a colaborar con él en su tema Querida yo.

Yami publicó Tan Fuerte, su primera canción original, en 2017, inspirada en el movimiento de legalización del aborto en Argentina. Años después, en 2022, lanzó su álbum debut, Dije que no me iba a enamorar, que supuso un antes y un después en su carrera artística. Pero su vida acabo de dar un giro en 2024, cuando se viralizó su tema En Otra Vida en TikTok.

Aparentemente, lo de los tableros de visión también le ayudó a aparecer en La Revuelta, que se materializó meses después de haber sido presentada a Broncano por Bizarrap en una fiesta después de un concierto de Duki en Madrid. Y es que Yami y Bizarrap - Gonzalo - se conocen desde la infancia: según la cantante argentina, ambos fueron compañeros de colegio, aunque ella es un año mayor que él.

Para dar fin a su visita al Teatro Príncipe de Gran Vía, la artista interpretó su tema más popular, En otra vida, tocando la guitarra al revés como Paul McCartney - porque Yami también es zurda - acompañada de un guitarrista, un bajista, y una violonchelista.