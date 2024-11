Camilo le jugó una broma a su vecina, fingiendo que era Sebastián Yatra: hasta le cantó ‘Robarte un beso’

Camilo se hizo pasar por Sebastián Yatra durante una visita a una venta de garaje - crédito Camilo/Facebook

El cantante paisa Camilo Echeverry protagonizó un curioso y divertido momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Durante una visita a una venta de garaje junto a su esposa, la también artista y actriz venezolana Evaluna Montaner, una mujer lo confundió con otro famoso cantautor colombiano, Sebastián Yatra. Este encuentro fue parte del contenido del más reciente episodio de su serie de YouTube, Lunes de Camilo y Evaluna, donde comparten momentos de su vida personal y familiar.

El incidente ocurrió cuando una mujer, al reconocer que Camilo era una figura pública, le pidió una foto, pero no pudo recordar su nombre. “¿Usted no sabe cómo me llamo? Tiene que saber cómo me llamo para tomarnos la foto”, expresó el artista.

Camilo, conocido por su sentido del humor y sus bromas, decidió seguirle el juego y se presentó como Maluma al principio, aunque la mujer no cayó en la broma: “Luego va usted por allá y dice: ‘Me tomé una foto con Maluma’ (...) ¿Cómo está usted segura de que yo no soy Maluma?”. Sin embargo, cuando mencionó a Sebastián Yatra, la mujer sí creyó que estaba frente al intérprete de Tacones rojos: “¿Cómo sabe usted que yo no soy, por ejemplo, Sebastián Yatra?”

El paisa aprovechó la situación para grabar un video para la hija de la mujer, haciéndose pasar por Yatra y cantando un fragmento de Robarte un beso. “Rebeca, ¿cómo estás? Soy Sebastián Yatra, con tu mamá mandándote muchos besos y muchos abrazos. Te voy a cantar mi más reciente canción que se llama Robarte un beso”, fingió el intérprete de Vida de rico.

Este episodio no solo generó risas entre los presentes, sino que también fue compartido por Camilo en sus redes sociales, donde aclaró la confusión con humor. “Vecina, gracias por vendernos varios tesoros maravillosos. Perdón que debo informarle por este medio que soy Camilo, pero le daré un abrazo de su parte a Sebas apenas lo vea”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sebastián Yatra también reaccionó al video en tono jocoso, agradeciendo a su colega por ayudarle a compartir momentos especiales con sus superfans en diferentes lugares del mundo. “Cami, gracias por ayudarme a compartir momentos especiales con mis SUPERFANS en dos lugares del mundo al mismo tiempo”, escribió Yatra junto al video de Camilo.

En las redes sociales los comentarios de los fanáticos de ambos cantantes colombianos no se hicieron esperar: “La señora dudó hasta de su existencia 😂”; “¿Quién es Camilo? yo solo conozco a Sebastián Yatra 🤣”; “Te amo Cami Maluma Yatra 🥹”; “¿Qué le habrá dicho la hija al ver el video?”; “Que calidad de ser humano, la humildad… a muchos artistas les da rabia 😡 si los confunden con otro artista, y tú !! Feliz gozándote la situación 👏 por más personas así”; “Mi más reciente canción “déjame robarte un beso, que genial buen sentido del humor 🙌❤️🔥 jajajaja me reí fuerte !”; “Camilo cómo buen colombiano un buen sentido del humor lo amo me hizo reír!”; “Excelente ser humano camilo, no todos tiene la capacidad de tomar con un buen sentido de humor la confusión ❤️”.

La interacción de Camilo con sus seguidores y su capacidad para reírse de sí mismo son parte de lo que lo hace tan querido por su público. Este tipo de situaciones refuerzan su imagen de artista cercano y auténtico, que no solo conquista con su música, sino también con su carisma y espontaneidad.