Bizarrap confesó que la sesión que grabó con Shakira ha sido la más complicada de su carrera: “Me volvió loco”

Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, se sinceró acerca de lo difícil que le resultó satisfacer a Shakira con el resultado final de la sesión que grabaron juntos, ya que, según contó el joven compositor argentino, “La Loba” también es productora. “Como ella sabe bastante del tema, pide muchos cambios y es más perfeccionista que yo”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones del productor detrás del éxito Bzrp Music Sessions, Vol. 53, colaboración con la que ganaron dos Grammy latino, entre otros premios, esta grabación ha sido hasta ahora la que más tiempo le ha demandado trabajando frente a su computadora en la que hace sus mezclas musicales. “Incluso el mismo día que se lanzó la canción estuve en el teléfono con ella haciendo arreglos”.

Con 26 años de edad, Bzrp como se hace llamar el también Dj en redes sociales y títulos de sus sesiones, se ha posicionado como uno de los productores más destacados internacionalmente y aunque ha colaborado con grandes artistas de talla mundial, su canción con Shakira marcó un antes y un después en su trayectoria.

Famosos por permitir que los artistas exploren su lado más irreverente, los cantantes lo buscan especialmente cuando tienen un tema por denunciar, protesta o como ha sido en el caso de Bad Bunny, Residente y Shakira entre otros, una tiradera directa hacía con la que responden a colegas o exparejas.

Bzrp entró al estudio con la cantante barranquillera para grabar la colaboración número 53 de su carrera como productor, sin saber, que esta sería la que mayor tiempo se tardaría en completar, debido a que, el nivel de exigencia de “la Loba” fue superior.

“Ella sabe de producción y conoce mucho, ¿viste? Es como que me pidió más de lo que creía que podía dar, encima yo también soy superperfeccionista, pero ella, creo que más todavía. Yo se lo dije, ¿viste? Me volviste loco”, así respondió Gonzalo en entrevista con El tribuno podcast donde le preguntaron ¿Cuál ha sido la sesión que más horas de trabajo ha requerido?

Si bien la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, significó un gran paso para el joven productor, en el caso de “la Loba” también representó un nuevo comienzo, puesto que, este tema reactivó la carrera de la estrella colombiana y desde entonces, creó el movimiento Las mujeres ya no lloran, frase de la canción con la que tituló el álbum que permitió su regreso a los escenarios y que hoy la tiene de gira mundial.

Desde que salió al mercado en noviembre del 2023, esta tiradera a Gerard Piqué, ex de Shakira se convirtió en un himno y permitió conocer toda la verdad detrás de la separación de la artista y el padre de sus dos hijos.

En 2024, esta sesión de freestyle, barrió en las galas musicales quedándose con El Premio Grammy Latino a la Canción del Año, Premio Grammy Latino a la Mejor Canción Pop y Premio Billboard de la Música Latina a Latin Pop Song del Año entre otros.

No obstante, alcanzar ese resultado que mereció tantos reconocimientos y récords de reproducciones no fue tarea fácil, así lo dejó saber el mismo Bizarrap que desveló el reto que significó colaborar de la mano de Shakira.

“De hecho hasta el día de eso lo dije una vez, que el mismo día que sacamos la canción seguíamos editando, seguíamos en llamada con Shakira. Editando la canción, cambiando Y Shakira iba dando el okay. Aunque existieron veces que tuvimos que debatir para llegar a acuerdos. En ocasiones hay que negociar, ¿viste? Y es algo gracioso con Shakira porque a veces me dice, bueno, está bien deja eso, pero quita lo otro, o añade esto. Luego como que su instinto o experiencia la hace pensar y comienza a decir deja esa parte, pero esta parte me la cambias. Hicimos muchísimo eso”, agregó Gonzalo a manera de anécdota sobre su trabajo con Shakira.