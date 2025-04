Un mecánico explica cómo puedes alargar la batería de tu coche eléctrico: “A mayor uso, mayor desgaste”

Un mecánico explica algunos consejos para cuidar las baterías de los coches eléctricos. (Montaje Infobae España)

El auge de los coches eléctricos ha sido una gran revolución en el sector de la automoción. Durante los últimos años se han producido grandes avances tecnológicos que han permitido no solo implementar el coche eléctrico en las carreteras, sino convertirlo en la opción preferida por los conductores e innovar en sus prestaciones para, así, encaminar el futuro del transporte hacia el cuidado al medioambiente y el uso de energías renovables, para evitar la combustión y los gases contaminantes.

Las baterías de los coches eléctricos y sus ‘riesgos’

Los coches eléctricos funcionan con baterías que funcionan como acumuladores de energía. Esta electricidad que contiene la batería se transmite, después, durante la marcha al motor, que hace posible el funcionamiento del coche eléctrico. Una de las pegas más comunes que se escuchan sobre los coches eléctricos tiene que ver, precisamente, con la recarga de estas baterías. Como es lógico, la electricidad que se acumula en estos aparatos es finita, y debe recargarse enchufando el coche a una toma de corriente. Esto supone un problema para aquellos a los que les gustaría tener un coche eléctrico, ya que instalar un punto de recarga no es algo accesible si no se cuenta con un garaje privado, por ejemplo.

FOTO DE ARCHIVO: Un coche se carga en un punto de recarga en Oslo, Noruega, 11 de diciembre de 2024. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Existen muchísimos tipos de baterías para los coches eléctricos, y prácticamente la totalidad de ellas están compuestas por elementos químicos como el plomo, el níquel o el litio, en favor de su resistencia y durabilidad. Sin embargo, en esta cuestión reside otro de los temas triviales sobre los coches eléctricos. Los químicos de las baterías, en reacción con un agente externo, pueden causar un gran peligro. Al fin y al cabo, se trata de compuestos químicos potentes que, en el caso de un accidente o avería, pueden reaccionar causando un incendio o una explosión.

Las cargas rápidas y las altas temperaturas son las grandes enemigas

El correcto mantenimiento de un coche eléctrico y de su batería por parte de un conductor no es la única garantía de que el riesgo desaparezca pero, sin embargo, cuidar las baterías de los coches eléctricos no es tan complicado, y puede alargar la vida de las mismas tan solo siguiendo algunos consejos. Un mecánico explica en su vídeo de TikTok que los coches eléctricos y sus baterías “han evolucionado mucho en apenas unos pocos años”. Sin embargo, el especialista incide que, en todos los casos, las prestaciones de las baterías “van menguando” con el paso de los años y del uso.

El mecánico, durante su vídeo sobre baterías de coches eléctricos. (TikTok / @actualidadmotor)

Para aumentar la duración y el correcto funcionamiento de las baterías, el mecánico aconseja, primeramente, evitar las cargas rápidas: “Está bien utilizarlas de vez en cuando, como en viajes largos, pero abusar de ellas no es bueno”. El experto explica que este tipo de cargas generan “mucho calor” que, antes o después, pasa factura. Además, al hilo del primer consejo, este mecánico recomienda también evitar las altas temperaturas ya que, dice, el “uso muy exigente del coche” bajo estas condiciones no es recomendable: “Vaya, que conducir con prisa por los alrededores de Sevilla en pleno agosto es precisamente lo que no debes hacer”.

Como tercer consejo, el mecánico aclara que, al igual que ocurre con cualquier componente, “cuanto más lo uses, antes perderá sus capacidades”. En casi cualquier caso, el uso es proporcional al desgaste y, en el caso de las baterías de los coches eléctricos, suelen tener una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros con una capacidad del 80%: “Aunque, por supuesto, siempre depende del fabricante”, detalla el experto.