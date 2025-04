La fruta que hará que tu gato se dé la vuelta y corra en la otra dirección

Qué fruta espanta a los gatos (Pixabay)

Aquellas personas que tengan un jardín en casa o un pequeño huerto, probablemente sean el foco de atención de los gatos callejeros. En un primer momento, no tiene por qué ser molesto, porque por lo general no suelen acercarse demasiado a los humanos, o por lo menos la mayoría. No obstante, el problema puede encontrarse cuando estos pequeños toman la parcela como un lugar para jugar o hacer sus necesidades.

Esto puede causar estragos en los espacios exteriores, pues pueden destruir cultivos, atacar aves u insectos, así como dejar suciedad por todos lados. Ante estas acciones probablemente se hayan usado algunos métodos como usar espantagatos de colores o potentes repelentes. No obstante, estas herramientas, además de poder influir en el crecimiento de las plantas, al igual que puede ser perjudicial para los ‘michis’. Por este motivo, la veterinaria Dra. Paola Cuevas, ha detallado un método mucho más sencillo y totalmente natural para aquellos que quieran ahuyentar a los gatos.

“Los gatos tienen un olfato extremadamente sensible”

Tras varios estudios e investigaciones, diferentes expertos han detectado una solución económica para ahuyentar a los gatos. El motivo de esta repulsión se debe al olor de estos productos, ya que son demasiado fuerte para ellos, a pesar de no ser tóxicos. Concretamente, hablamos de aquellas frutas con cáscaras cítricas, como las naranjas o los limones. No obstante, las primeras son las más efectivas, según un artículo de Express.

Esta opción no solo alejará a los gatos de tu jardín, sino que al descomponerse enriquece el suelo y beneficia a las plantas y flores. Asimismo, para aquellos que busquen una solución más económica, se puede incluso destilar esencia de naranja en una botella y rociar en lugares estratégicos. Aunque siempre hay que ser precavido con no excederse con esta medida, ya que la tierra puede dejar un resultado demasiado ácido.

Los expertos de Catster, tras algunas investigaciones, han concluido en el motivo de la aversión por estas cáscaras. Y es que el aceite que contiene lo asocian al peligro, pues su instinto innato les mantiene alejado de los olores cítricos. Por su parte, la Dra. Paola Cuevas ha explicado que “los gatos tienen un olfato extremadamente sensible y pueden detectar olores más lejanos que los humanos. La mayoría de los gatos también detestan el olor de las frutas cítricas, como las naranjas”.

No obstante, no hay que alertarse por los dueños de gatos, porque una de estas frutas sin pelar no molestará al animal. Y en caso de detectarlo, solo irán en sentido contrario. La veterinaria ha aconsejado que la manera más eficaz de ahuyentarles “es simplemente juntar unas cuantas cáscaras y esparcirlas en la tierra alrededor de las plantas, árboles y follaje que no se desea que toquen los gatos”

Pero siempre “con regularidad para mantener a los gatos alejados indefinidamente. Si no puedes seguir el proceso de agregar y quitar cáscaras de naranja en tus jardines, considera hacer un spray de cáscara de naranja en su lugar”, ha explicado. Una vez hecho esto, se pueden “rociar las hojas, tallos y troncos de los árboles” varias veces a la semana. Además de estas frutas, los felinos tampoco soportan las plantas como la lavanda, o la menta.