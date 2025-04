Ernesto de Hannover, casi diez días después de su ingreso hospitalario: permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos

Ernesto de Hannover en una imagen de archivo. (Europa Press)

La preocupación por el estado de salud de Ernesto de Hannover crece. El aún marido de Carolina de Mónaco permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica privada Ruber Internacional de Madrid desde el pasado jueves, 3 de abril, cuando fue ingresado de urgencia en el centro médico.

El príncipe alemán, quien está instalado en España a raíz de su relación con Claudia Stilianopoulos, lleva meses arrastrando problemas relacionados con su salud. Tanto es así que este bache en su vida ha tenido lugar tan solo días después de que este haya retomado su rutina habitual tras un largo proceso relacionado con una operación de cadera.

Aunque su hospitalización no tiene nada que ver con sus dolencias de caderas, tal y como explicó su actual pareja a ¡Hola!, lo cierto es que esta situación tiene en vilo a su familia. Aislado y sin recibir visitas, a día de hoy aún se desconoce cuál es el problema de salud al que se encuentra haciendo frente el jefe de la antigua Casa Real de Hannover y de la antigua Casa Ducal de Brunswick, pues su familia ha optado por mantener en el seno de su intimidad todo lo relacionado con su diagnóstico.

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos (Europa Press)

Pese a que tanto su novia como su hijo pequeño, Christian de Hannover, y su nuera Sassa de Osma, no se han separado ni un segundo de su lado, lo cierto es que no han podido entrar en la habitación del royal europeo, puesto que este se encuentra en la UCI. No obstante, a lo que sí han tenido acceso sus familiares ha sido a la evolución de Ernesto y, además, conocer de primera mano las impresiones de los médicos.

Claudia Stilianopoulo detalló al ya citado medio que si el príncipe alemán responde bien al tratamiento que los especialistas le han pautado, pronto podría abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos y pasar a planta, donde sí que podrá sentir el cariño y el apoyo de los suyos. Pero, por el momento, todo indica que su estado de salud avanza de forma lenta.

Ernesto de Hannover y su hijo Christian, más unidos que nunca, disfrutan de su tiempo juntos en Madrid (Europa Press)

Instalado en Madrid

Después de la pandemia por la Covid-19, Ernesto de Hannover tomó la decisión de mudarse a Madrid para estar cerca de su hijo pequeño, Christian de Hannover, y su gran amor, su novia,la hija de la socialité Pitita Ridruejo. El príncipe nacido en Hannover es un enamorado de España y, además, aquí ha asentado su relación más oficial tras el distanciamiento de Carolina, de quien lleva 15 años separado, pero a la que aún sigue casado oficialmente.

Ernesto y Claudia se conocieron en el año 2021 durante una fiesta en Ibiza. La hija de Pitita Ridruejo es una gran entendida de arte, además de una destacada escultora. Dos premisas culturales que le hicieron conectar de inmediato y empezaron una relación que dura hasta día de hoy. Lo que empezó como un discreto noviazgo, se ha convertido en una relación de lo más consolidada. Poco a poco el príncipe fue pasando más y más tiempo en Madrid, hasta llegar al día de hoy que, prácticamente, está aquí establecido. De hecho, sus dos últimos sustos médicos han recibido atención sanitaria en la capital.