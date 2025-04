Cáncer de labio: causas, síntomas y tratamiento

Una mujer con cáncer de labio (AdobeStock)

Aunque menos conocido que otros tipos de tumor, el cáncer de labio representa una amenaza real, especialmente entre hombres mayores de 50 años. Esta enfermedad se desarrolla principalmente en las células planas que recubren los labios, más comúnmente en el labio inferior que en el superior. Este tipo de cáncer de boca está estrechamente relacionada con factores como la exposición al sol, el consumo de tabaco y alcohol, y, en algunos casos, la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

En España, de acuerdo con los datos ofrecidos por el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 2.469 personas fallecieron por un tumor maligno del labio, de la cavidad bucal o de la faringe. En todo el mundo, la SEOM estima que, de todos los fallecimientos por cáncer, este tipo comprende el 1,9%.

La radiación ultravioleta (UV) del sol es uno de los principales factores de riesgo. A esto se suma el tabaquismo, que no solo daña los pulmones, sino también incrementa notablemente las probabilidades de desarrollar lesiones cancerígenas en la zona bucal. Además, el consumo excesivo de alcohol potencia aún más ese riesgo. Aunque con menor frecuencia, ciertos tipos de VPH también se han vinculado con la aparición de esta enfermedad.

Los síntomas, en muchos casos, pueden pasar desapercibidos en sus primeras etapas. Llagas que no cicatrizan, cambios en el color del labio, engrosamiento anormal, bultos o una molestia persistente son señales de alerta que no deben ignorarse. La recomendación médica por parte de la Clínica Mayo es clara: cualquier herida en los labios que no mejore en dos semanas debe ser evaluada por un profesional.

De esta manera, el proceso de diagnóstico comienza con un examen físico y la revisión del historial clínico del paciente. Cuando se detecta una anomalía, el paso siguiente suele ser una biopsia, que es la extracción de una pequeña muestra de tejido para su análisis. En casos donde se sospecha que el cáncer se ha diseminado, se recurre a estudios por imágenes como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM).

Cómo se trata el cáncer de labio

En cuanto al tratamiento, las opciones son múltiples y dependen del estadio del cáncer y del estado general de salud del paciente. La cirugía suele ser el método más común, con el objetivo de extirpar el tumor junto con una porción de tejido sano para garantizar su eliminación completa. Asimismo, la radioterapia es otra alternativa eficaz, especialmente en etapas tempranas.

En casos más avanzados o cuando hay riesgo de metástasis, se emplea quimioterapia o terapias dirigidas que atacan características específicas de las células cancerosas.

El pronóstico mejora considerablemente si el cáncer se detecta en sus primeras fases, de ahí la importancia de la detección temprana. Según los especialistas de la Clínica Mayo, con el tratamiento adecuado, muchos pacientes logran una recuperación total y retoman su vida normal.

¿Es posible la prevención?

Más allá del tratamiento, la prevención es clave. Los expertos recomiendan el uso de bálsamos labiales con protector solar, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol. Además, realizar controles médicos regulares permite identificar cambios sospechosos a tiempo.