Miguel Ángel Revilla irrumpe en ‘El Hormiguero’ para hablar sobre la demanda del rey Juan Carlos: “Me parece injusto e incluso mezquino”

Miguel Ángel Revilla contactó con 'El Hormiguero' para hablar sobre la demanda que le ha inerpuesto Juan Carlos I. (Atresmedia)=

El protagonista de la última noche de El Hormiguero era el cantante Leiva, que visitaba a Pablo Motos para presentar su último trabajo. Sin embargo, el espacio de Antena 3 tuvo a un invitado sorpresa que quiso aprovechar las cámaras para hablar sobre una polémica en la que está envuelto. Se trata de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, quien hace unos días fue demandando por el rey Juan Carlos I por “vulnerar su derecho al honor”.

Tal y como se conocía, el emérito considera que el político ha dañado su honor en los últimos años al haber realizado declaraciones difamatorias e injuriosas y, por ello, le reclama 50.000 euros en concepto de indemnización. Una cifra que, de conseguir, el padre de Felipe VI destinaría a Cáritas España.

Revilla se sinceró con su amigo, al que contó que había recibido una gran cantidad de apoyos. “No os podéis ni imaginar la oleada de llamadas de apoyo que he recibido”, dijo agradecido.

Sobre la querella, el político explicó que el tema “me ha tenido dándole vueltas a la cabeza, cabreado por un lado, por la pregunta de por qué yo. La rabia viene derivada de una situación que para mí siempre fue una anomalía de la Constitución española que declara inviolable al rey para cualquier tipo de acto que cometa. Es inmune, no puede ser denunciado por nadie", se sinceró Miguel Ángel.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, durante su comparecencia tras la demanda del rey Juan Carlos. (Europa press)

Y siguió diciendo: “No he soportado nunca la corrupción, ni los desmanes, ni las ilegalidades de los políticos. No lo he soportado. Sabiendo que además a él no le puede hacer nada... Me parece injusto e incluso mezquino. Me he preguntado por qué yo”.

Por suerte, parece que el paso de los días le está ayudando a serenarse. “Estoy mejor que ayer y anteayer. Estoy bastante más sereno y menos agobiado. Ya ha pasado el boom de llamadas. Terrible... Estoy más templado. Sobre todo lo que he visto, no os podéis ni imaginar la oleada de llamadas, de apoyos. Esta mañana había en la sede ofertas de 58 abogados que se ofrecen gratuitamente a defenderme. Yo ya tengo un abogado, Fuster Fabra. Gracias a la gente, que me para por la calle sin poder andar, de abrazo en abrazo", contó emocionado.

Según confesó, “había 2.000 personas diciendo que quieren ayudarme a pagar en el caso de que me toque. Hay casos tan entrañables como el de un viticultor de La Rioja que me llama esta mañana para decirme que pone en venta una de sus viñas para ayudarme a pagar esa multa. Quiero decir con claridad que la multa, si me la ponen, la voy a pagar yo. No voy a usar a nadie. No acepto que nadie me dé dinero”, aseguró. “No quiero por nada del mundo... Si hay que pagar, lo pagará Miguel Ángel Revilla con esfuerzo. Los ciudadanos españoles no tienen por qué hacerse cargo de una multa que no tienen por qué hacerlo”.

Juan Carlos I en una imagen de archivo. (Europa Press)

Pese a ello, aseguró que “hay gente de toda España volcada conmigo y me da una cierta tranquilidad. Me hace pensar que el rey emérito se ha equivocado. Le han asesorado mal. Se ha metido con una persona que... Soy una persona cumplidora, soy estricto de las leyes. No he robado nunca”, afirmó desde Cantabria, pidiendo a Juan Carlos I algunas cosas porque ambos ya tienen una edad" y él le ve más deteriorado. “Cuidado con lo que dices no te vaya a poner otra”, le advirtió Palbo Motos entre risas.

Tour por los platós

El programa de Motos no ha sido el único al que ha acudido Revilla en los últimos días, que está aprovechando para denunciar algo que cree injusto y es que no acaba de entender por qué el emérito se ha revuelto en su contra.

Cuando acudió a Y ahora Sonsoles, también de Antena 3, se emocionó hasta el punto de romper a llorar. “Me ha afectado sobre todo por la familia. Están llamando a mi mujer, a mis hijas... Que me pregunten a mí, yo doy la cara. Esta mañana he convocado a los medios, pero me es imposible individualizar. Yo entiendo y respeto que la noticia es esta. Me he beneficiado bastante de los medios de comunicación, pero también hay un límite", expresó a Sonsoles Ónega.