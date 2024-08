La seguridad de la princesa Amalia de Holanda vuelve a estar en jaque: su presunta persecución por una carretera de Bélgica

La princesa Amalia de Holanda en una imagen de archivo (REUTERS)

La vida de la princesa Amalia de Holanda podría estar en peligro de nuevo. Hace unas semanas, la hija de los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos sufrió un susto que pudo haberle hecho pensar que volvía a ser el objetivo del crimen organizado. Y es que a finales de 2022, la heredera al trono se vio en la obligación de abandonar su país debido a las numerosas amenazas que recibió por parte de la Mocro Maffia. Después de estar viviendo un año en España, la joven tomó la decisión de volver a Ámsterdam, dando por sentado que este duro capítulo de su vida había quedado atrás. Sin embargo, parece ser que su seguridad sigue siendo uno de los grandes problemas de la casa real holandesa.

El hecho que hizo saltar todas las alarmas tuvo lugar a principios del mes de agosto, cuando dos individuos rondaron la casa de la heredera al trono, ubicada en la capital del país de Europa. Las intenciones de los hombres, señalados como presuntos traficantes de cocaína, hicieron sospechar que sus intenciones eran perturbar la tranquilidad de la princesa. Si bien los guardaespaldas de Amalia supieron solventar la situación expulsando a los individuos de las inmediaciones de la residencia, lo cierto es que la casa real holandesa se quedó en shock tras conocer lo sucedido.

La cosa no mejoró cuando, días después, se enteraron de que la seguridad de Amalia volvía a estar en jaque tras presuntamente haber sido perseguida por una carretera de Bélgica, según el portal Het Parool. La policía de Amberes, ciudad belga, detuvo a varios sospechosos tras haber tomado el mismo camino en coche que la princesa heredera desde Ámsterdam.

La princesa Amalia de Holanda en una imagen de archivo (Patrick van Katwijk/ Instagram)

Una gran preocupación

Al parecer, un coche que circulaba con varios ciudadanos holandeses dentro tomó el mismo camino en la carretera que cogió el vehículo en el que viajaba la princesa heredera desde Ámsterdam. Nada más saberlo, los agentes inmovilizaron el automóvil en una de las calles principales de la ciudad y, apuntando con armas de fuego, les ordenaron que bajaran con los brazos extendidos para, después, proceder a su detención y trasladarlos a una comisaría.

Tras una hora de interrogación, fueron puestos en libertad al corroborar que todo había sido fruto de una coincidencia y, por lo tanto, se trataba de una completa confusión. Entre los individuos detenidos, se encontraba el famoso DJ y presentador holandés, Serginio Piqué, quien se dirigía con unos amigos al país vecino para “disfrutar del fin de semana”, de acuerdo con la información del ya citado medio. “Mi cliente y sus amigos agradecerían enormemente que hubiera algún reconocimiento o reparación generosa por parte de la familia real. Al y al cabo, fueron sus servicios de seguridad los que avisaron a los belgas”, aseguró el abogado de los acusados al medio.

El susto que vivió la royal holandesa no fue para menos, puesto que su seguridad es un asunto que mantiene en vilo a la casa real de Países Bajos. “El año pasado, las circunstancias hicieron que residiera en Madrid. Y desde allí pudo continuar sus estudios en la Universidad de Ámsterdam. Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de sus conciudadanos y de sus Majestades. Fue una conmovedora prueba de amistad en un periodo difícil. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a sus Majestades”, expresó Guillermo Alejandro a los reyes Felipe VI y Letizia durante la visita que los soberanos españoles realizaron a Países Bajos el pasado mes de abril.

Dos semanas después de aquel discurso, el líder de la mafia que amenazó a la princesa y uno de los delincuentes más perseguidos en Holanda, se dio a la fuga en España. Desde entonces, el objetivo principal ha sido velar por el bienestar de Amalia y protegerla de cualquier movimiento sospechoso que pueda atentar contra su vida. Eso sí, eso no significa que la heredera no esté comprometida con su agenda real. De hecho, no dudó en asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde tuvo un emotivo reencuentro con el rey Felipe.