Esta es la precaución que deberías de tener cuando rascas una tostada quemada, según un enfermero: puede suponer un riesgo para tu salud

Tostadas quemadas y @enfermerojorgeangel en TikTok

Las prisas nunca son buena compañía. El refrán “vísteme despacio que tengo prisa” no puede ser más acertado, ya que, en muchos casos, cuanto más rápido intentamos hacer las cosas, más errores cometemos, y acabamos tardando más tiempo. Si hay un momento del día en el que esta situación es más evidente, es por la mañana. De hecho, existen estudios que aseguran que el ritual matutino dice mucho de una persona.

Las prisas mañaneras nos obligan a realizar duchas rápidas o a correr para no perder el tren o autobús. También nos hacen estar atentos a distintos detalles al mismo tiempo, provocando que olvidemos alguno de ellos. Uno de los ejemplos más evidentes es el tostador. El pan tostado es un componente clave en el desayuno de muchas personas, pero quién no se ha olvidado de sacar la tostada a tiempo y se ha visto con pan quemado.

A partir de aquí, surgen las dudas sobre qué hacer con una tostada quemada. Algunos optan por tirarla directamente, mientras otros creen que todavía puede salvarse esa rebanada de pan. En este caso, Jorge Ángel, un enfermero que realiza vídeos divulgativos en TikTok de gran éxito, tiene claro qué debes hacer.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

El riesgo del pan quemado

Tal y como explica Jorge Ángel a los más de 35.000 usuarios que han visto el vídeo, no debes comerte una tostada que se ha quemado al permanecer demasiado tiempo en el fuego. Esto se debe a que, al estar en este estado, puede resultar una potencial causa de cáncer.

El enfermero aclara que no es un riesgo muy elevado y calma a sus seguidores, asegurando que “todos lo hemos hecho” y no pasa nada. Sin embargo, ante la duda, es mejor no comer pan u otros ingredientes quemados, pues pueden ser perjudiciales para nuestra salud.

El motivo es que productos como el pan o las galletas, es decir, aquellos que contienen carbohidratos, cuando se queman, sueltan una sustancia que produce estos riesgos. Se llama acrilamida, y puede resultar cancerígena o provocar problemas neurológicos. Además, una vez se ha quemado, aunque quites la parte visiblemente oscurecida, esta sustancia ya está por todo el alimento.

Por otro lado, más allá del peligro de esta sustancia, otra consecuencia es la pérdida del valor nutricional del pan. Algunos de sus componentes más atractivos, como la vitamina B, pueden degradarse, de forma que el aporte nutricional del pan tostado es más bajo que el del pan sin tostar.

La Policía interviene más de 2.700 medicamentos y cosméticos con sustancias cancerígenas en Madrid.

La acrilamida

Muchos estudios han llegado a esta misma conclusión que comenta este enfermero. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer incluye la acrilamida como un posible carcinógeno humano. Además, el pan quemado no es la única vía con la que nos exponemos a esta sustancia.

El consumo abusivo de productos fritos o tostados puede contribuir a un aumento en la exposición a este compuesto químico. Por tanto, por un lado es mejor no ingerir las tostadas quemadas y, por otro, hay que controlar el consumo de productos con carbohidratos pasados por el fuego o expuestos a altas temperaturas.