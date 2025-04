Una madre tuvo que luchar tres años para inscribir a su hija en el registro porque nació en medio de la autopista: “Mi hija es como si no existiera”

Cecilia Rima, una mujer de Barcelona, dio a luz en la autopista C-32 (Pexels, Wikimedia Commons)

Cuando nace un bebé, debe ser inscrito en el Registro Civil. El Certificado de Nacimiento incluye todos los datos del mismo, el quién, cuándo y dónde: además de su nombre y apellidos, sexo, y filiación, se incluye también la fecha, hora y lugar en que ocurrió. Lo más habitual es que el nacimiento tenga lugar en un hospital o centro de salud, pero si sucede en un domicilio no cambia nada: debe figurar en el registro.

El plazo máximo - a no ser que se pueda acreditar una causa, en cuyo caso podría ampliarse a los 30 días - es de 10 días para informar sobre el nacimiento del bebé. En general, claro, porque Cecilia Rima, una mujer de Cataluña, no pudo inscribir a su hija en el registro civil al ser rechazadas todas sus solicitudes debido a que la niña había nacido entre Margrat del Mar y Tordera (Barcelona). El quid aquí es el entre: nació en la autopista C-32, dentro de la ambulancia que llevaba a Cecilia - embarazada de ocho meses - al hospital.

Cecilia Rima dio a luz a bordo de una ambulancia (Europa Press)

“Por fin hay algo de luz al final del camino”

Tres años han pasado desde ese día, posiblemente el trayecto en coche más interesante y, sobre todo, más sufrido de la vida de Cecilia. Quizás era una señal de las dificultades que estaban por venir: la inscripción en el Registro Civil es un paso imprescindible para llevar a cabo todo trámite, desde la obtención de cualquier otro documento administrativo hasta la inscripción en un centro educativo. Pero no ha podido realizarlo todavía. El motivo: Cecilia sólo tenía un informe en el que no constaba ningún otro lugar que no fuera la autopista como lugar de nacimiento.

“Al principio fui al Hospital de Calella, donde recibí la atención médica, y al registro civil, pero no encontré solución. Entonces, acudí a Servicios Sociales, donde me ayudaron a llevar a cabo los trámites necesarios que, hasta hace poco, no he podido terminar”, contó Cecilia en 3cat. Debido a esto, durante los tres años de su vida, la niña no ha constado en la administración, imposibilitando su acceso a servicios básicos: “Mi hija es como si no existiera. No ha podido ir a la guardería, no he podido acceder a ayudas para ella, los medicamentos los he tenido que pagar yo y ha podido acceder a médicos gracias a que tengo más hijos”.

En caso de no haberlos tenido, sin embargo, podría haberse dado una situación muy complicada: Cecilia explicó que su hija ha padecido citomegalovirus, una enfermedad que necesita ser tratada. Gracias a que los médicos conocían su problema con el registro de su hija, sin embargo, pudieron brindarle la ayuda que necesitaba. A pesar de esto, como se puede llegar a entender, también cuenta como durante todo este tiempo ha vivido con mucha tensión, porque si su hija llegaba a enfermar y necesitaba medicamentos, “habría que buscar la vida como pudiera”. Finalmente, sin embargo, Cecilia podrá inscribir a su hija este mismo viernes, 4 de abril: “Por fin hay algo de luz al final del camino, podré registrar a la niña e inscribirla en la escuela”.