Un exjugador histórico del Real Madrid cree que hay que vender a Vinicius: “El club tiene que mirar por la imagen”

FOTO ARCHIVO: Vinicius Jr del Real Madrid saluda a la afición durante la celebración REUTERS/Ana Beltran/File Photo

Aunque el mercado de traspasos actualmente se encuentra cerrado, las especulaciones acerca del futuro de los jugadores siempre son un tema del que hablar por los cambios que se pueden generar. Esta vez le ha tocado a Vinicius Jr., el reconocido extremo izquierdo que juega para el Real Madrid.

En este caso, ha sido Luis Milla, el histórico exjugador de clubes como el Barcelona, Valencia o el propio Real Madrid, quien a través de los micrófonos de ElDesmarque ha afirmado que la venta del jugador brasileño puede aportar muchas cosas positivas al club blanco.

Una cuestión de imagen

El mediático jugador carioca está dando mucho que hablar durante las últimas semanas, bien por su rendimiento deportivo como por los rumores entorno a su traspaso. Luis Milla lo tiene claro: “Yo si fuera director deportivo vendía a Vinicius”.

A pesar de ser un indiscutible en el once de Carlo Ancelotti, Luis Milla habla acerca de la importancia de la imagen que genera un jugador para su club.

El exjugador, que llegó a debutar incluso con la selección española, ha dado a entender que la imagen que está aportando en estos momentos el jugador brasileño no es la más adecuada: “Lo tengo muy claro porque, a ver, me parece que es un grandísimo jugador, pero creo que el club tiene que ver también por la imagen que pueda darte. Te va a dar rendimiento... sí, pero al final la imagen que está dando él ahora no es la mejor.”

15/02/2025 Vinicius Junior 'Vini Jr' of Real Madrid CF competes for the ball with Raul Garcia de Haro of CA Osasuna during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar on February 15, 2025, in Pamplona, Spain. POLITICA DEPORTES Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Podría tratarse de una venta importante

El valor de mercado actual del jugador oscila cerca de los 200 millones de euros, por lo que, una posible venta podría significar un buen ingreso en las arcas blancas dirigidas por Florentino Pérez.

El propio Milla, conocedor de esta situación, ha hablado de la oportunidad que puede significar para el Real Madrid la venta del brasileño: “Creo que es un jugador que tiene muchísimo mercado. Con ese dinero además, tú, al final, viendo el negocio, has firmado un jugador que te ha costado un dinero y lo venderías ahora por mucho más precio”.

Y es que, el jugador blanco llegó en las navidades del año 2018 por un valor de 35 millones de euros, lo que significa que el Real Madrid ha conseguido prácticamente sextuplicar su valor.

Además, Milla ha decidido también dar su opinión acerca de la delantera, afirmando que el Real Madrid debería buscar una opción para la punta de ataque: “Yo me traía a un punta y metía más a Mbappé en banda izquierda”.

Cierran el restaurante ‘saludable’ de Marcos Llorente y sus socios futbolistas en Pozuelo (Madrid) por no tener licencia: “Los vecinos nos tiraban basura”.

Con grandes equipos a sus espaldas, y sobre todo las descomunales ofertas que llegan desde Arabia Saudí, el entorno mediático acostumbra a rodear al astro brasileño y, a pesar de las buenas y las malas rachas, tarde o temprano el jugador termina por responder a estos rumores en el terreno de juego.

A pesar de que todavía queda todo por disputarse para el Real Madrid y FC Barcelona, vivos en las tres competiciones, cada vez queda menos para la apertura de ese mercado de fichajes que tanto revuelo causa en la época veraniega.

El planeta fútbol está siguiendo de cerca esta operación.