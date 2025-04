Revilla, “cabreado” tras ser denunciado por el rey Juan Carlos: “La rabia viene de que una persona inmune y poderosa demande a un ciudadano”

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla. (PRC)

El expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla ha comparecido ante los medios un día después del anuncio de la demanda del rey emérito, Juan Carlos I, en la que acusa al exdirigente autonómico de vulnerar su derecho al honor y le pide una indemnización, “a título personal”, de 50.000 euros.

“Comprenderán que es una situación complicada. No es cualquier cosa enfrentarse a una demanda del que ha sido nuestro jefe de Estado”, ha afirmado Revilla, que ha explicado que en este momento tiene que plantear su defensa ante esa demanda “y tengo que estar muy atento a lo que me diga mi abogado”. En este sentido, ha recordado que él ya no es aforado, por decisión propia, y que acudirá al juicio, “como tiene que hacerlo cualquiera”.

La demanda, la primera emprendida por un jefe de Estado español contra un político, hace referencia a unas declaraciones públicas en televisión en las que Revilla afirmó que el rey emérito “tiene una inmensa fortuna fuera de España. Por lo menos 60 millones le dio a Corinna y lo tenía fuera. Pero yo creo que esa es la punta del iceberg, habrá mucho más”, a lo que añadió que “es una apátrida fiscal”.

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha adelantado que estará representado por José María Fuster Fabra, quien también es militante del partido regionalista.

“Un inviolable contra un ciudadano de a pie”

Revilla ha admitido sentirse “cabreado”: “La rabia viene derivada de una situación que para mi siempre fue una anomalía en la Constitución que he venido denunciando, y que es el articulo 5, que hace referencia a la inviolabilidad del rey ante cualquier acto que cometa.”, ha señalado Revilla, que afirma que de no ser así “probablemente estaría como Marine Le Pen en Francia, o Nicolas Sarkozy en Italia.

“La rabia viene derivada de que esa persona inmune y poderosa presente una demanda a un ciudadano de a pie”, critica. Revilla ha apuntado que nunca ha soportado la corrupción ni las ilegalidades de los políticos. “Tengo esa característica”, ha afirmado, a lo que después ha añadido: “Si veo que un medio y un juez dice que un señor está robando no me puedo callar. Que voy a hacer, no puedo hacer otra cosa”.

“Por qué yo”, se ha preguntado en varias ocasiones el político. “Está probado que [Juan Carlos I] tiene dinero fuera y que lo supimos por una de sus amigas. Por qué yo y no el CNI, que es quien ha publicado todo. Queréllese usted contra el CNI o contra Bárbara rey. Por qué no se ha querellado contra Corina, qué también ha dicho cosas muy fuertes”, ha apostillado.

“Es la decepción de mi vida”

Revilla ha afirmado que las informaciones que revelaron la fortuna del rey supuso “la decepción de su vida”. Recuerda que compartió con el monarca una relación “más allá” de la que podría tener un jefe de Estado con un dirigente autonómico.

“Tenía una veneración por este nombre a partir del 23 F. Cuando este hombre se colocó el uniforme y estábamos todos los españoles en vilo. Se puso el uniforme y todos obedecieron y no hubo una interrupción de la democracia. Le he agradecido el trabajo en la Transición”. Por eso, ha matizado, cuando se descubrió “todo el pastel”, supuso la decepción de mi vida que el monarca se declarase apátrida del país fiscal que ha sido jefe de estado. “Esto me parece de una gravedad tremenda”.