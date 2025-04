‘Supervivientes 2025’ vive su peor gala: ‘Playa Calma’ infringe las reglas y atienden de urgencia a dos concursantes

Los concursantes de Playa Calma durante la prueba de recompensa (Mediaset)

Supervivientes 2025 ha vivido una gala repleta de momentos inolvidables. Además de penalizar a los concursantes tras saltarse las normas, también han tenido que atender de urgencia a dos participantes.

Formar parte del reality de Telecinco supone enfrentarse a las duras condiciones de las playas de Honduras, al hambre y a las dificultades climatológicas propias del lugar. Y en su afán por obtener recompensas que suponen comida, los supervivientes suelen hacer caso omiso a las normas. Es lo que ha sucedido durante la prueba de recompensa, donde han ignorado las indicaciones de Laura Madrueño.

Visiblemente enfadada, la presentadora ha paralizado la prueba que estaban realizando los participantes de Playa Calma. “Tenéis que respetar turnos, tirar en orden y detrás de la línea. Me voy a tener que enfadar hoy o paro el juego”, les ha advertido la periodista. Los concursantes seguían sin tener en cuenta las indicaciones de la conductora, lo que hizo que Carlos Sobera interviniese para hacer hincapié en que “es importante cumplir las reglas”.

Pese a las diferentes advertencias, estos seguían enfocados en obtener la recompensa, fuese como fuese. Ante esta situación, Laura Madrueño ha frenado la prueba y, además, les ha comunicado la peor de las penalizaciones. Tras detallarles las razones por las que ha decidido suspender el juego de la recompensa, la presentadora de televisión les ha dicho lo molesta que está con ellos. “Os lo he dicho desde el minuto uno”, ha afirmado, poco antes de comunicarles la sanción que les ha impuesto la dirección del programa.

"Lo siento mucho, pero me comunica la organización de que estáis eliminados. Esto no puede ser, tenéis que cumplir las órdenes del juego, os puedo dar un aviso, pero lo que no puede ser es que, reiteradamente, no hagáis caso a nadie“, ha expresado Madrueño, dejando completamente alicaídos a los participantes. De esta manera, Playa Furia pasaron a ganar la prueba y, por ende, a disfrutar de la comida.

Dos concursantes, atendidas de urgencia

Por otro lado, la gala también estuvo marcada por una situación límite. Tras más de tres semanas en el concurso, y después de estrenarse en Playa Furia tras cambiar de grupo, Makoke ha sufrido una aparatosa caída durante el juego de la recompensa para obtener unos huevos con patatas. La expareja de Kiko Matamoros ha tenido dificultades para atravesar la escalera, momento en el que se tenía que desplazar colgándose y utilizando solo las manos.

En uno de los intentos, la colaboradora de televisión cayó al suelo, dándose un fuerte golpe en la espalda, por el que ha estado tumbada en el suelo durante varios minutos. La madre de Anita Matamoros tuvo que recibir asistencia médica urgente. “No sabemos si va a poder continuar en el concurso. El diagnóstico no es concluyente”, ha anunciado Carlos Sobera, dejando entrever que habrá que esperar a las próximas horas para conocer su evolución.

Quien también tuvo que ser atendido por los sanitarios fue Koldo, quien, al igual que Makoke, se ha dado un golpe en la misma prueba. El cocinero donostiarra ha detallado que sintió molestias en el hombro. “Sal por allí y que te vea el médico”, ha expresado Madrueño. El concursante abandonó la zona de juegos y, minutos más tarde, regresó junto al resto de sus compañeros.